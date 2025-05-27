來億股東會／通過配發9元股息 樂觀看待製鞋產業中長期發展

製鞋股王來億-KY（6890）去年每股稅後純益16.13元，股東常會27日通過配發9元現金股利，配發率55.8%。董事長鐘德禮表示，儘管大環境受關稅及匯率等不利因素影響，但集團樂觀看待中長期發展前景，產能擴增腳步未曾停歇。

來億印尼新廠去年5月小量投產，預計今年放量；而因應adidas訂單暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計2026年逐步投產。隨著印尼新廠陸續投產，產能大幅增加，可望有效挹注未來營運成長動能。

目前，集團已取得印尼中爪哇省八塘縣BIP工業區8.7公頃土地，規劃新建億宥廠；至於億福廠因土地面積需求較大，目前尚在整合中，億泉廠去年5月已開始量產，產能逐步拉升。

來億去年合併營收376.89億元、年增34.5%，平均毛利率19.7%，較2023年13.5%增加6.2個百分點，稅後純益38.18億元、年增達177%，每股稅後純益16.13元，營收、獲利同創歷史新高。

來億股東常會今天同時補選一席獨立董事，由周吟香獲選，周吟香為力晟會計師事務所負責人。

根據Statista揭露的數據顯示，民國113年全球鞋類市場規模為4,892億美元，至民國118年預估將達5,454億美元，未來五年平均年增長率為2.21%。

在各式鞋款類別中，運動鞋品類最具成長潛力，主要因為近年來運動及健康觀念更見盛行，各年齡層對運動相關鞋品的消費皆呈逐年增長趨勢。

鐘德禮表示，集團近五年期間新增資本投資累計超過三個股本，金額高達89億元。在此期間，集團也持續改善經營管理綜效，包括：實質展現廠區多元分布；銷售區域分散、並涵蓋全球；產品組合多元化等。

來億印尼億宥新廠未來規劃年產能可達1,000萬雙，加計之前已通過的印尼億福廠年產能2,000萬雙、億泉廠2,000萬雙，未來合計將增加5,000萬雙產能。而以目前來億年產能7,400萬雙計算，未來產能將增加至1.24億雙，增幅達67%。

法人估，來億受惠於adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，以及新產能持續開出與工廠稼動率提升下，今年營收、獲利有望續創歷史新高。