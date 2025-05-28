大同雙箭齊發 展望向好

大同（2371）昨（27）日舉行股東會，通過23年來首次配發3.1元現金股利案。針對營運展望，董事長王光祥強調，將積極拓展海外市場，並透過不動產資產活化，雙管齊下確保營收動能，為股東創造更大價值。

王光祥指出，將充分運用集團多產業發展的優勢，持續深化並增加在美、日、中東、泰、越等地的生產與銷售據點，全力開拓海外市場。大同去年擴大經營海外市場以來，海外營收比重已從個位數提升至雙位數，海外訂單量更較過往倍增。

展望未來，大同計劃藉由股權投資或併購，持續深耕北美市場，盼能掌握更多海外商機。大同去年4月取得北美UL認證，已成功拿下美國變壓器訂單。日本市場也陸續獲得第一代及次世代智慧電表的訂單。在重電產品方面，包含馬達、電線電纜等出貨量亦顯著成長，這些成果顯示大同在重電領域的國際競爭力持續增長。

儘管近期面臨工程會停權三年可能造成的政府標案空窗期，大同表示，目前在手訂單已足以挹注未來二至三年的營收，營運不受影響。

除海外市場積極布局，大同也將藉由不動產活化資產來挹注收益。公司預估，2027年至2028年將是這些開發案完工並認列營收的關鍵期。其中，已全數售罄的「大同莊園三期」，以及銷售進度逾五成的中和捷運聯開案「大同新紀元」與雙連都更案「大同新風采」，三筆建案總銷售金額合計上看400億元，可望在未來兩年內貢獻營收。