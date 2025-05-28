快訊

台灣空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

又吃加拿大豆腐？川普：成為51州能免費加入金穹飛彈防禦

聽新聞
0:00 / 0:00

大同雙箭齊發 展望向好

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

大同（2371）昨（27）日舉行股東會，通過23年來首次配發3.1元現金股利案。針對營運展望，董事長王光祥強調，將積極拓展海外市場，並透過不動產資產活化，雙管齊下確保營收動能，為股東創造更大價值。

王光祥指出，將充分運用集團多產業發展的優勢，持續深化並增加在美、日、中東、泰、越等地的生產與銷售據點，全力開拓海外市場。大同去年擴大經營海外市場以來，海外營收比重已從個位數提升至雙位數，海外訂單量更較過往倍增。

展望未來，大同計劃藉由股權投資或併購，持續深耕北美市場，盼能掌握更多海外商機。大同去年4月取得北美UL認證，已成功拿下美國變壓器訂單。日本市場也陸續獲得第一代及次世代智慧電表的訂單。在重電產品方面，包含馬達、電線電纜等出貨量亦顯著成長，這些成果顯示大同在重電領域的國際競爭力持續增長。

儘管近期面臨工程會停權三年可能造成的政府標案空窗期，大同表示，目前在手訂單已足以挹注未來二至三年的營收，營運不受影響。

除海外市場積極布局，大同也將藉由不動產活化資產來挹注收益。公司預估，2027年至2028年將是這些開發案完工並認列營收的關鍵期。其中，已全數售罄的「大同莊園三期」，以及銷售進度逾五成的中和捷運聯開案「大同新紀元」與雙連都更案「大同新風采」，三筆建案總銷售金額合計上看400億元，可望在未來兩年內貢獻營收。

股東會 營收 大同

延伸閱讀

鄭文逸炒作大同蹲牢仍聲請釋憲 未獲受理竟要求換大法官裁判...糗了

三峽3死車禍余男涉嫌肇事 大同大學證實為監察人

大同、神通、凌網政府標案遭停權 3 年 事由曝光

大同突遭政府採購停權3年 策略長：影響可控、將提行政救濟

相關新聞

大同雙箭齊發 展望向好

大同（2371）昨（27）日舉行股東會，通過23年來首次配發3.1元現金股利案。針對營運展望，董事長王光祥強調，將積極拓...

大豐電衝刺寬頻業務

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（27）日股東會，通過每股配發3.2元現金股利，大豐電表示，看好2025年寬頻業務...

泰博擴產新冠快篩試劑

新冠疫情再起，檢測爆缺貨。衛福部下令擴大生產、鋪貨，泰博（4736）昨（27）日宣布，旗下「福爾威創 家用新型冠狀病毒抗...

冠德：2025年營運有信心

冠德（2520）董事長馬志綱昨（27）日表示，雖然今年消費者購屋信心受到影響，導致銷售期拉長，但市場恢復理性，以自住為需...

和泰：車市掛牌45萬輛不變

車市冷，和泰車年度目標不變。龍頭車廠和泰車（2207）公司表示，目前車市預估維持45萬輛，和泰車本身的販賣目標亦未調整，...

大同睽違23年首次發股利 王光祥盼未來每半年配發

大同公司今天召開股東會，通過配發現金股利每股3.1元，為23年以來首次配發股利。董事長王光祥表示，希望以後每半年都能配發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。