有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（27）日股東會，通過每股配發3.2元現金股利，大豐電表示，看好2025年寬頻業務持續成長，有線電視挑戰仍大，提供多元OTT TV服務，整合影視產業資源，打造智慧便捷居家娛樂體驗。

大豐電去年每股純益3.59元，每股配發現金股利3.2元，盈餘分配率89%。

大豐電董事長張銘志表示，大豐持續推動寬頻業務「大大寬頻」發展，2024年「大大寬頻」用戶達到17.38萬戶，季增近1.7萬戶，連續五年成長率超過10%，寬頻滲透率突破80%，大豐電總經理劉登榮表示，持續建置100G以上核心網路頻寬，穩固關鍵基礎設施地位。近年從有線電視系統商轉型成為多媒體平台運營商，今年將推出支援Netflix、BUBU英文網等OTT、教育、娛樂類型服務的新世代雙模機上盒，整合影視產業資源。

大豐電發言人劉家君表示，大豐電過去三個年度表現亮眼，今年改選延攬亞太電信前董事長兼總經理陳鵬、海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡擔任董事及獨立董事。