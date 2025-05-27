大同睽違23年首次發股利 王光祥盼未來每半年配發

大同公司今天召開股東會，通過配發現金股利每股3.1元，為23年以來首次配發股利。董事長王光祥表示，希望以後每半年都能配發一次股利。對於遭工程會停權3年一事，他說將積極拓展海外市場及民間訂單。

針對遭工程會停權事件，王光祥說，引發爭議的2項採購案發生於2009年、2010年，已是14年前的舊事，屬於前經營團隊時期案件，公司並未遭刑事起訴或判決，且停權處分影響範圍只限電力事業群投標公共標案，公司正常穩定營運；但仍將尋求行政救濟，以維護公司及股東權益。

同時，大同將加強民營業務拓展及大力發展海外市場與轉投資業務，目前營運及財務一切正常。大同公司在手訂單逾新台幣210億元，訂單能見度至2027年。

大同指出，未來將持續增加美、日、中東、泰、越等既有生產與銷售據點，持續開拓外銷市場，並調整接單策略以代工、機電工程承攬方式拓展內銷民間接單。