快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

鋼聯股東會／董事長林明儒退休 由總經理林才翔接任

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼聯（6581）27日股東會後進行董事會改選，原總經理林才翔當選新任董事長，而總經理缺將由廠長謝宗霖調升。林才翔提出四大方向，導入AI資訊系統以利精準投料、持續節能減碳、拓展再利用項目、推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。

法人指出，鋼聯在前董事長林明儒領軍下，公司治理到位，營運走在上坡路，獲利表現轉強，奠定永續繁榮基礎。

新任董事長林才翔說，近期因需求偏弱、鋅市場供過於求，國際鋅價呈現震盪趨勢，目前國際鋅價約落在每公噸2,600~2,700美元。但今年4月公布2025年長約加工費由165美元降至80美元，為50年來最低，對公司氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。

主因在於國際氧化鋅售價是根據倫敦金屬交易所LME的行情乘以85%，再扣掉氧化鋅加工費用；因此如果加工費用愈高、利潤就愈低，相對的加工費用降低、利差就擴大。

此外，氧化鋅加工費的高低，是透過國際大型煉鋅廠透過談判決定，近年來世界大型煉鋅廠的力量愈來愈大，因此能取得更好的價格，創造更多利基。如今鋅的加工費降到50年來最低，有助城市礦商如鋼聯營運。

董事長 股東會

延伸閱讀

富達國際：美國長天期公債殖利率 仍將維持高檔

中興電、世紀鋼 認購夯

台南柳科1工廠疑管線異常氣爆 疏散35名員工

弘塑、世紀鋼 挑長天期

相關新聞

麗豐現金股利 擬採季配

麗豐-KY（4137）昨（26）日召開股東會，麗豐-KY表示，今年重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領...

東洋、美時抗癌藥 報佳音

兩大本土藥廠進軍國內抗癌症市場有進展，東洋（4105）昨（26）日宣布，健保署今年6月1日正式將旗下抗癌化療藥Pembr...

豐興調漲廢鋼收購價

豐興（2015）昨（26）日開出本周新盤，鋼筋以平盤定調，牌價為每公噸1.74萬元，廢鋼收購價方面，因應國際廢鋼行情走揚...

正新強攻雙印 添動能

正新（2105）昨（26）日股東會，正新董事長陳榮華指出，整體大環境存在太多變數，對於後市發展很難預期，正新只能聚焦本業...

凱撒衛衝產能 改良生產製程

凱撒衛（1817）昨（26）日股東會進行改選董事，先前公開收購拿下13.6%股權的世豐螺絲，在凱撒衛增選一席董事至九席後...

台驊：海運需求將回籠

台驊控股昨（26）日股東會，台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財表示，貨櫃輪的市場正積極搶運、搶單、搶艙位，全球海運市場都摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。