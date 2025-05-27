鋼聯股東會／董事長林明儒退休 由總經理林才翔接任

鋼聯（6581）27日股東會後進行董事會改選，原總經理林才翔當選新任董事長，而總經理缺將由廠長謝宗霖調升。林才翔提出四大方向，導入AI資訊系統以利精準投料、持續節能減碳、拓展再利用項目、推動多元化經營模式，實現穩健成長與永續發展。

法人指出，鋼聯在前董事長林明儒領軍下，公司治理到位，營運走在上坡路，獲利表現轉強，奠定永續繁榮基礎。

新任董事長林才翔說，近期因需求偏弱、鋅市場供過於求，國際鋅價呈現震盪趨勢，目前國際鋅價約落在每公噸2,600~2,700美元。但今年4月公布2025年長約加工費由165美元降至80美元，為50年來最低，對公司氧化鋅產品售價及公司營收有正向助益。

主因在於國際氧化鋅售價是根據倫敦金屬交易所LME的行情乘以85%，再扣掉氧化鋅加工費用；因此如果加工費用愈高、利潤就愈低，相對的加工費用降低、利差就擴大。

此外，氧化鋅加工費的高低，是透過國際大型煉鋅廠透過談判決定，近年來世界大型煉鋅廠的力量愈來愈大，因此能取得更好的價格，創造更多利基。如今鋅的加工費降到50年來最低，有助城市礦商如鋼聯營運。