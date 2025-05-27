金萬林股東會／基因檢測布局見成效 今年整合AI平台拓國際商機

基因檢測大廠金萬林-創（6645）27日召開股東常會，董事長吳品聰表示，台灣在去5月將基因用藥檢測正式納入健保，癌症用藥大幅提升精準用藥效應，金萬林的精準醫療業務在臨床癌症、遺傳罕病、與發展全基因健康檢測擴展下，已完成檢驗項目進院或投放工作，亦通過WES（全外顯子定序）、WGS （全基因定序）認證，業績因而明顯躍升兩成，雖尚未獲利，然隨著投放醫療院所增加，業績成長動能將可持續，待達規模經濟，獲利可期。

金萬林成立以來，不斷引進國際同步的生技儀器與試劑，目前已代理數十家知名大廠，並持續擴展代理與服務範圍，除了代理生物醫學產品，同時是一間擁有基因體與代謝實驗室的生技企業，不但取得全面型組織與血液型523個癌基因檢測套組及血液腫瘤用藥檢測，是台灣擁有最多LTDS（精準醫療分子檢測實驗室認證）基因檢測項目的公司。

此外，金萬林更在台、美兩地實驗室取得包括、美國聯邦醫療保險與醫療救助服物中心的CLIA認證，以及美國病理協會頒發的CAP認證，具有進行跨國／區域推廣的能力，此一戰略布局促使其與國內及美國藥廠進行跨境合作，也與Illumina等國際大廠簽署合作協議，進行開發中文化AI基因診斷平台，深化合作。

金萬林表示，醫療檢測市場不斷擴大，根據調研機構Precedence Research報告顯示，全球次世代癌症診斷市場2024 年市場規模預估為177.4億美元，2025年市場規模成長至191.6億美元，至2034年將突破383.6億美元，2024至2034年期間的年均複合成長率（CAGR）則為 8.02%，展現出穩健的增長動能。而台灣從今(2025)年開始，邁入超高齡社會，精準照護需求大增。

金萬林除了擴大了臨床癌症檢測項目外，也拓展了包括WES遺傳罕病、WGS健康預防基因檢測與代謝體檢測等面向。檢測產品項目涵蓋了「健康」、「亞健康」、「疾病」等階段，透過基因與代謝體檢測，提供醫生與病患針對疾病、慢性病與個人化健康管理建議。從提供伴隨式精準癌症用藥醫療檢測，到針對慢性疾病與遺傳疾病，如心肌炎、新生兒驚厥、老年失智、視網膜色素病變、地中海型貧血等疾病，透過基因檢測找出致病變異基因，或是以代謝體檢測已知對於疾病重要的代謝途徑變化及生理病理相關疾病的「生物標誌」，協助醫療決策。

對於個人化健康規劃，則可透過WES、WGS檢測，評估基因變異是否源於先天遺傳或後天環境影響，進一步制定個人化健康管理方案。

展望後市，吳品聰指出，基因與代謝體檢測技術突飛猛進，金萬林將持續開發基因與代謝體檢測服務項目，除了不斷整合精準醫學（Precision Medicine）中重要的醫療大數據、用藥、基因檢測、生技各領域，提供整合性服務，也將結合Genomics 基因體學與智慧AI（人工智慧）分析，提供全基因定序數據的精準解讀，將基因定序和代謝體等多體學數據整合，透過生成式AI和診斷智慧促進精準健康，充實基因檢測與代謝體檢測，以檢測為核心，金萬林業績將可持續成長。