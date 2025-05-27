傳旭化成PSPI供不應求 轉單效應未演先轟動永光漲停

傳聞日本化工巨擘旭化成（Asahi KASEI）通知客戶，因產能供不應求，將暫停對部分客戶供應先進封裝關鍵材料感光型聚醯亞胺（PSPI），市場傳聞將掀轉單效應，永光開盤直奔漲停板20.4元，並鎖至收盤。

受到市場傳聞影響，長興盤中觸及29.3元漲停價後打開，收在26.9元，漲幅0.94%；三福化也觸及漲停127.5元，收在平盤116元。中華化收27.1元、三晃收13.85元，均為漲停板。

根據永光官網資訊，永光的聚醯亞胺G-line、I-line及厚膜等光阻，主要應用於半導體及封裝產業的黃光製程；此外，也提供一系列的相關產品，包括光阻劑的顯影液等。

根據長興官網資訊，長興近年智慧型產品的快速發展，加速各種印刷電路板產品朝向輕薄短小、高密度線路布局，對於微細線路、孔徑及高對位精度的增層技術要求也愈來愈高；最新開發薄膜感光型聚醯亞胺光阻材料與液態感光型聚醯亞胺相同，可提供客戶特殊應用及製程需求。