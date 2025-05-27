強茂股價走強 擴展AI伺服器產品線、積極搶攻南亞市場

強茂（2481）27日早盤股價表現強勢，受惠於切入AI伺服器應用及供應鏈利多消息激勵，市場按讚，盤中最高一度觸及52.5元，走勢優於大盤，成為市場焦點。

近期，強茂積極拓展AI伺服器市場，旗下低壓降穩壓器（LDO）產品已導入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，並正式量產出貨。同時，公司亦布局馬達驅動IC，與多家散熱業者合作，產品應用涵蓋風扇馬達與小型水泵，預計最快下半年將進入設計導入階段。

此外，強茂持續深耕半導體功率元件領域，並與印度塔塔電子合作，積極搶攻南亞市場。公司同步拓展車用與AI相關等高成長應用，藉此提升產品附加價值與整體營收結構。

法人看好強茂順應產業趨勢所做的布局與技術投資，認為其中長期成長動能可期，但短期仍需觀察全球景氣與價格競爭壓力。