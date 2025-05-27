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生合掛牌上櫃 早盤最高漲幅達15%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
生合掛牌上櫃，早盤最高漲幅達15%。生合/提供
生合掛牌上櫃，早盤最高漲幅達15%。生合/提供

國內益生菌原料供應商生合（1295）27日以承銷價56.5元正式上櫃掛牌交易，早盤最高成交價為65.3元，股價漲幅達15.57%。生合表示，憑藉研發實力與多元化產品布局，建立涵蓋人體、動植物保健領域的全球市場版圖，在美國、日本、中國大陸等地取得多項專利，涵蓋運動保健、腸道健康與抗衰老等應用領域。

歐盟人體腸道總體基因體學研究計畫指出，腸道微生物與多種代謝性、神經性疾病密切相關。生合透過自主開發差異化菌株及配方，從人體保健延伸至動植物應用打造出具市場領先優勢的多元產品線。人體保健產品方面，包括針對銀髮族免疫力的「LP28」、關節保健後生元「LDL557」、專為運動市場設計的「TWK10®」運動益生菌，及結合共生發酵技術的腸道保健配方「ABKEFIR®」等。

動植物保健產品則涵蓋禽畜用「SYNLAC®」、水產用「SYNSEA®」、寵物專用「SYNPET®」與應用於植物保鮮的「SYNFERM®」，展現益生菌應用的廣度與深度。其中，「SYNSEA®」針對水產養殖疾病的預防效果，為目前市面唯一具有科學驗證的專利產品，並已成功提升白蝦對急性肝移腺壞死症（Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS）感染的抵抗力。

根據IMARC報告指出，2023 年全球飼料添加物市場規模達到 394 億美元，較 2022 年的 375 億美元，成長 5.1%，預測 2024~2032 年的CAGR（年複合成長率）為 4.5%，於 2032 年達到 590 億美元。其中以細菌類的益生菌占比與CAGR較真菌類的高上許多。此外，美國市調機構Grand View Research也指出，2024年個人化營養和保健食品全球市場規模估為140.2億美元，未來5年的CAGR更高達14.59%；益生菌產品因應人口老化、消費者健康意識提升，將持續高速成長。生合公司不僅深耕亞太、東北亞市場，更積極拓展中東、拉美等新興市場版圖，擴大全球布局。同時公司也持續尋求跨國合作與併購機會，日前與韓國知名企業COSMAX合作，成功打開品牌通路；未來將持續與食品、醫藥企業合作，並藉由透過數位行銷、國際展覽、學術研討會、專業論壇講座、產學合作等多元行銷模式，擴大產品應用場域與品牌知名度。

生合透過提升營運效率與產品毛利率，強化獲利能力，並持續優化生產流程，導入「SYNTEK®乳酸菌優化製造系統」、「SYNPACK®保證菌數包裝技術」，確保產品穩定性與製程良率。此外，也針對不同的應用市場推出功能驗證品牌，如「SynForU®」、「SynPro」產品系列，以滿足各領域的專業需求，不僅強化了生合的自有品牌價值，也大幅提升了代工服務的競爭優勢。

法人表示，從人體保健、寵物市場到永續農業，生合成功打造出完整的益生菌應用生態系，展現橫跨農、漁、畜業的技術深度與國際競爭力，相關產品未來亦可望持續推進全球，擴展技術優勢與營收規模。

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