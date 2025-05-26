兩大台股ETF接手外資！ 華南金前十大股東換血
據華南金（2880）最新公告，截至2025年4月15日止，原列華南金前十大股東名單中的挪威央行、先進星光基金已雙雙退場，由兩檔國內台股高股息ETF接手，顯示華南金高殖利率概念股已成為ETF新目標。
這兩檔台股高股息ETF，一檔是元大台灣高息ETF（0056），另一檔是元大台灣高息低波ETF（00713），各持有華南金3.49%和1.24%，其中0056更名列第三大股東。
據各金控揭露，台股高股息全面「錢」進金控股，包括國泰金（2882）、中信金（2891）、永豐金（2890）、華南金等，有三大意義：一、金控股的高殖利率，成為台股ETF追捧標的；二、台股ETF持股變動或更迭，將影響股價漲跌；三、影響未來股東會決策的潛在力量。
以華南金前十大股東來看，泛公股持有華南金達29.21%，民股僅約7.22%，都與去年相當。
新面孔是元大台灣高息ETF列第三大股東，另一檔元大台灣高息低波ETF居第十大，分別取代了去年的挪威央行和先進星光基金系列中的先進總合國際股票指數專戶。
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