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凱撒衛股東會／通過每股配2.4元 九席董事、世豐螺絲杜泰源拿一席

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

凱撒衛（1817）26日股東會改選董事，先前公開收購拿下13.6%股權的世豐螺絲（2065），在凱撒衛增選一席董事至九席後，由世豐董座杜泰源代表出任一席董事。

凱撒衛今股東會承認2024年營收達27.9億元、年增率達11.6%，稅後純益達3.15億元、年增率達33.5%，每股純益達4.37元、優於2023年的3.27元，呈現營收、獲利雙創歷史新高。

凱撒衛股東會通過每股擬配發2.4元現金股利、配發率約達55%，以26日收盤價44.1元計算，後續填息後、現金殖利率估達5.4%。

凱撒衛原八席董事，在公開收購拿下13.6%股權的世豐螺絲投資下，今年股東會公司增選一席董事至九席，經股東會董事改選後，今年九席董事為蕭俊祥、蔡明熹、張逸欣、林國華，以及世豐螺絲董座杜泰源，其中四席獨董為何政緯、鄭聖穎、林靖、陳憲鑑。

凱撒衛分析，雖然越南地區受整體大環境、地緣政治風險加劇等衝擊，企業經營影響較大，因此2025年凱撒衛在台灣仍將持續深耕修繕市場，布局新建工程、公共工程市場持續成長。

股東會 營收

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