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豐興調漲廢鋼收購價

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

豐興（2015）昨（26）日開出本周新盤，鋼筋以平盤定調，牌價為每公噸1.74萬元，廢鋼收購價方面，因應國際廢鋼行情走揚，調漲每公噸200元，新價每公噸8,600元，型鋼產品持平，基價為每公噸2.41萬元。

在國際原料行情變化方面，豐興指出，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼報價從每公噸313美元續漲至318美元，美國貨櫃廢鋼報價也從每公噸295美元續漲至300美元，澳洲鐵礦砂則由每公噸100.9美元轉跌至98.85美元。

該公司並表示，在上周廢鋼、鋼筋調漲盤價後，成交量有維持一定水準，雖近日國際廢鋼價格持續調漲，但國際鋼胚價格上漲動能有限，因此，使得南部鋼廠提價信心受壓抑，內部決議調漲本周廢鋼價格，至於鋼筋、型鋼維持平盤。

針對第2季展望，豐興日前法說會指出，主要三大產品中，型鋼、鋼筋為內需型，較不受對等關稅等外部因素衝擊，且觀察第1季鋼筋表面消費量等數據成長，預期第2季表現可優於第1季。

鋼價 豐興 美國

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