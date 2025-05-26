東洋、美時抗癌藥 報佳音

兩大本土藥廠進軍國內抗癌症市場有進展，東洋（4105）昨（26）日宣布，健保署今年6月1日正式將旗下抗癌化療藥Pembrolizumab併用Pemetrexed的合併療法納入給付。

美時也宣布，該公司自主研發、治療慢性骨髓性白血病（CML）的第二代酪胺酸激酶抑制劑（TKI）bosutinib，獲得台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）上市核准，根據IQVIA資料，2023年台灣CML治療市場規模約為1億美元。

東洋表示，公司採用歐洲原料並打造符合PIC/S GMP規範的生產線，製造符合國內臨床需求的肺癌化療學名藥Pemetrexed。自2015年上市以來，因品質與供應鏈表現穩定，迄今已獲多家醫學中心及區域醫院長期採購使用。

美時表示，Bosutinib提供一項有效的二線治療選擇，專為新診斷費城染色體陽性（Ph+）慢性期CML的成人患者，以及對先前TKI療法產生抗藥性或不耐受的患者所設計。