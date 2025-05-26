快訊

獨／新北國小師暴怒對學生又踹又摔 家長痛批情緒失控要求換班導

咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

聽新聞
0:00 / 0:00

麗豐現金股利 擬採季配

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

麗豐-KY（4137）昨（26）日召開股東會，麗豐-KY表示，今年重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領先、雙核驅動、客戶共贏」為四大經營戰略主軸。

麗豐昨日股東會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表及各項討論事項，並同步決議通過每股現金股利7元之盈餘分配案，加上資本公積配發現金3元案，整體股利合計達每股10元。

麗豐昨日另修改公司章程，增加配發股利之作業彈性，未來可視公司營運得以季度進行股利發放，將整體營運成果與全體股東共享。

麗豐表示，2024年度受到主營市場景氣低迷與消費緊縮的影響，營收略有下滑，但毛利率仍維持80%以上，然而為了因應時代浪潮，依舊投入大量資源全面展開數位化佈局，從過往線下封閉管道營運，延伸到線上新管道，建置數字化管理系統以連結線上線下業務，雖導致淨利潤較往年下降，但長遠佈局勢在必行，已為未來拓展奠定良好基礎。

麗豐 股東會

延伸閱讀

麗豐股東會／通過現金股利10元 未來有望「一年多配」

中國「新石器」無人配送車前進杜拜 駛向全球13國

從投行看大陸／陸資及外資來台投資差異分析

北京新石器無人配送車 駛向全球

相關新聞

麗豐現金股利 擬採季配

麗豐-KY（4137）昨（26）日召開股東會，麗豐-KY表示，今年重心著重於新品研發及降本增效上，將以「品牌牽引、產品領...

東洋、美時抗癌藥 報佳音

兩大本土藥廠進軍國內抗癌症市場有進展，東洋（4105）昨（26）日宣布，健保署今年6月1日正式將旗下抗癌化療藥Pembr...

豐興調漲廢鋼收購價

豐興（2015）昨（26）日開出本周新盤，鋼筋以平盤定調，牌價為每公噸1.74萬元，廢鋼收購價方面，因應國際廢鋼行情走揚...

正新強攻雙印 添動能

正新（2105）昨（26）日股東會，正新董事長陳榮華指出，整體大環境存在太多變數，對於後市發展很難預期，正新只能聚焦本業...

凱撒衛衝產能 改良生產製程

凱撒衛（1817）昨（26）日股東會進行改選董事，先前公開收購拿下13.6%股權的世豐螺絲，在凱撒衛增選一席董事至九席後...

台驊：海運需求將回籠

台驊控股昨（26）日股東會，台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財表示，貨櫃輪的市場正積極搶運、搶單、搶艙位，全球海運市場都摩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。