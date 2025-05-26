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安泰銀法說會／手續費與投資收益雙增 第1季獲利強勁成長19.2%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

安泰銀行（2849）今天召開線上法人說明會，公布2025年第1季營運成果。安泰銀第1季淨收益達新臺幣13.7億元，稅後純益3.63億元，年成長率高達19.2%。安泰銀在嚴謹風控與優化資產品質的努力下，呆帳費用大幅下降，稅前盈餘較去年同期成長近22%，獲利能力持續提升。

安泰銀法說會由副總經理、財務長陳琬鈺主持，說明今年第1季獲利成長動能主要來自手續費淨收益及投資收益挹注。受惠於放款及保險佣金手續費成長，手續費淨收益達3.95億元，年增率16.6%。投資部位收益亦因固定收益產品帶動其他淨收入年增率達17.6%。惟利息淨收益方面，受利差縮窄影響，較去年同期減少8.8%，整體淨收益年增率1.87%。

面對川普關稅2.0來襲與近期亞洲貨幣大幅升值雙重劇變，牽動著各國經濟與產業結構進入不確定性的發展，金融市場波動風險大幅提升，陳琬鈺表示，安泰銀未來仍將秉持「審慎樂觀，追求成長」的策略方針，追求財務績效的成長，並持續重視客戶關係和員工發展，積極與務實的履行企業社會責任。

法說會 安泰銀行

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