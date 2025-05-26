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嘉威股東會／通過3元股利 轉單效應可期、營運先蹲後跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
嘉威今日舉辦股東會，董事長黃清森表示，2025年雖然面臨美國關稅政策的不確定性，所幸嘉威建置越南新廠，順利在本月量產，有助於分散生產基地，降低營運風險。嘉威/提供
嘉威今日舉辦股東會，董事長黃清森表示，2025年雖然面臨美國關稅政策的不確定性，所幸嘉威建置越南新廠，順利在本月量產，有助於分散生產基地，降低營運風險。嘉威/提供

嘉威（3557）26日召開股東常會，會中通過配發3元股利，包括2.5元現金股息及0.5元股票股利。董事長黃清森表示，2025年雖然面臨美國關稅政策的不確定性，所幸嘉威建置越南新廠，順利在本月量產，有助於分散生產基地，降低營運風險。

黃清森表示，嘉威目前也積極開拓歐洲及日本市場強化全球的佈局，短期間雖受關稅影響出貨，但放眼兩岸的競爭對手，均無像公司在中國以外地區建置大型生產基地，加上輸美的中國關稅遠高於越南，嘉威可望迎來轉單，營運將先蹲後跳，下半年將迎來另一波成長。

嘉威總經理吳世偉指出，越南新廠已於5月初正式量產，並陸續安排重要客戶Walmart、Target陸續的各種稽核驗廠作業，預計月底越南廠將出第一批產品至美國休士頓，6~7月起出貨量陸續加大，今年第4季進入穩定出貨成長階段；此外，越南廠也將增設原先未規劃的美耐皿生產機台，進一步提升整體服務彈性與競爭力。

吳世偉表示，Walmart訂單並沒有減少，在川普宣布關稅豁免90天後一直正常出貨，也採FOB供貨模式，運費和關稅由客戶承擔；今年起嘉威已策略性強化對歐洲、日本及韓國等市場的佈局，並以子公司FDG為全新起點，自5月起陸續參與多個國家、針對不同產品類別的專業展覽，積極拓展海外業務，進一步鞏固並維持中國河源廠的產能運作。

另外，FDG除了銷售嘉威產品外，也開始切入不鏽鋼、五金、木器、玻璃、陶瓷等多樣產品的銷售，並嘗試自創品牌、與設計師聯名，未來不只接受客戶訂單，更要主動打造能見度與附加價值。

嘉威今日股東會並完成董事全面改選，新任一般董事四席當選人黃清森、吳世偉、吳麗華、侯榮顯，獨立董事三席當選人徐守德、許欽洲、陳瑋芝。

股東會 股利

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