快訊

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣強升！三大金控遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
新台幣26日強勢升破30元關卡，壽險概念族群承壓。圖／國泰金控提供
新台幣26日強勢升破30元關卡，壽險概念族群承壓。圖／國泰金控提供

新台幣26日強勢升破30元關卡，至中午12:00升值1.53角、報29.87元，壽險概念族群承壓，國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等金融股臨收遭遇空頭猛烈狙擊，股價全面失守5日線，成交量同步放大，拖累台股終場收跌115.67點，金融類股指數下挫0.88%。

新台幣早盤持續走升，以30元開盤後，隨著美元指數疲軟，匯率升勢進一步擴大，截至中午，升值幅度達1.53角，報29.87元，午後仍維持逾1角升幅。

壽險相關個股受匯率升值影響承壓，國泰金、中信金、富邦金尾盤遭空方強力打壓，分別收跌4.11%、3.39%、0.74%，失守短期均線，中再保（2851）、三商壽（2867）亦同步收黑，惟第一金（2892）、新光金（2888）、台新金（2887）表現相對穩健，維持高檔。

中信金成交量增至129,962張，居台股第一；國泰金則放量至99,474張，名列第三。國泰金近期股價表現強勢，成功封閉「川普缺口」，並刷新本波反彈高點，但隨著KD指標進入超買區，短線恐面臨回檔壓力，26日股價大幅回落逾4%。三大法人上周合計買超國泰金98,698張，外資與投信分別大舉加碼，而自營商則出現調節。

市場關注美國總統川普先前宣布的對等關稅政策，該政策不僅震撼全球股市，也導致新台幣匯率5月出現大幅波動。儘管近期新台幣走強，但國泰金高層認為，過去匯率多在27至33元區間浮動，目前回到約30元水準，企業與投資機構已找到適應策略。

為因應外匯風險，國泰人壽持續調整避險配置，包括提高避險比率、優化替代避險工具，以降低匯率波動對財務影響。截至4月，外匯價格變動準備金累積餘額仍維持300億元以上，顯示公司在風險管理上的穩健應對。

國泰金

延伸閱讀

標普全球永續年鑑／國泰金 保險業全球Top 10%

中信金、國泰金原來是00878再買？網猜三大出局股：永豐金、第一金、微星

空國泰金（2882）以為債跌、美元跌是雙重打擊！卻慘賠50萬停損出場

中信金、國泰金變飆股？14天漲逾9％掀熱議 網猜：等ETF接完就倒貨

相關新聞

新台幣強升！三大金控遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

新台幣26日強勢升破30元關卡，至中午12:00升值1.53角、報29.87元，壽險概念族群承壓，國泰金（2882）、中...

東森股東會／倉儲事業今年起導入 AI 寵物雲三年內拚 IPO

東森（2614）26日召開股東常會，通過每股發現金股利0.25元、股票股利0.90元，合計1.15元。

東森股東會／通過配發1.15元股利 轉投資事業挹注獲利

東森國際（2614）26日召開股東會，通過每股發現金股利0.25元、股票股利0.90元，合計1.15元。東森今年累計前三...

新紡漲停逼30年新高價 董事長吳昕恩揭帳上資產開發藍圖

士林大地主新紡（1419）26日舉辦股東會，面對市場高度關注士林土地開發計畫與時程，董事長吳昕恩表示，新紡在新光醫院旁有...

巨大、美利達 目標價下修

里昂於最新報告指出，雖受關稅政策影響，仍對巨大（9921）、美利達兩大腳踏車廠2025年至2026年整體市場看法依舊維持...

日友拓展新業務 擴大市占

環保大廠日友（8341）將在明（27）日召開股東常會，董事長張芳正在致股東報告書揭露公司今年營運規劃，強調將拓展醫療廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。