新台幣強升！三大金控遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

新台幣26日強勢升破30元關卡，至中午12:00升值1.53角、報29.87元，壽險概念族群承壓，國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等金融股臨收遭遇空頭猛烈狙擊，股價全面失守5日線，成交量同步放大，拖累台股終場收跌115.67點，金融類股指數下挫0.88%。

新台幣早盤持續走升，以30元開盤後，隨著美元指數疲軟，匯率升勢進一步擴大，截至中午，升值幅度達1.53角，報29.87元，午後仍維持逾1角升幅。

壽險相關個股受匯率升值影響承壓，國泰金、中信金、富邦金尾盤遭空方強力打壓，分別收跌4.11%、3.39%、0.74%，失守短期均線，中再保（2851）、三商壽（2867）亦同步收黑，惟第一金（2892）、新光金（2888）、台新金（2887）表現相對穩健，維持高檔。

中信金成交量增至129,962張，居台股第一；國泰金則放量至99,474張，名列第三。國泰金近期股價表現強勢，成功封閉「川普缺口」，並刷新本波反彈高點，但隨著KD指標進入超買區，短線恐面臨回檔壓力，26日股價大幅回落逾4%。三大法人上周合計買超國泰金98,698張，外資與投信分別大舉加碼，而自營商則出現調節。

市場關注美國總統川普先前宣布的對等關稅政策，該政策不僅震撼全球股市，也導致新台幣匯率5月出現大幅波動。儘管近期新台幣走強，但國泰金高層認為，過去匯率多在27至33元區間浮動，目前回到約30元水準，企業與投資機構已找到適應策略。

為因應外匯風險，國泰人壽持續調整避險配置，包括提高避險比率、優化替代避險工具，以降低匯率波動對財務影響。截至4月，外匯價格變動準備金累積餘額仍維持300億元以上，顯示公司在風險管理上的穩健應對。