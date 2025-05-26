東森股東會／倉儲事業今年起導入 AI 寵物雲三年內拚 IPO

東森（2614）26日召開股東常會，通過每股發現金股利0.25元、股票股利0.90元，合計1.15元。

東森受惠於處分資產及轉投資事業穩健獲利，去年稅後淨利達3.72億元，終止連續兩年虧損，每股純益1.24元。

展望今年，東森與轉投資公司將持續導入AI科技、精簡人力、降低成本、推動數位轉型，強化線上線下整合布局，擴大直播與商場通路，帶動各事業體協同成長，營運可望穩健邁進。

東森今年以來營運表現頗佳，首季營收12.88億元，雖年減10.27%，但稅後淨利8,509.6萬元，EPS 為0.28 元，較去年同期大幅成長1,300%，主因為倉儲穩健獲利與轉投資事業表現亮眼。為提升營運效率，倉儲事業自今年起導入AI與自動化設備，強化作業效能與安全管理，持續穩定獲利。

東森主要業務東森寵物雲至去年底共有112家線下門店，並與擁有18家的慈愛動物醫院合作，今年展店聚焦北北基桃，強化密集布局並推動外送服務，提升便利性與品牌滲透率。未來將持續開發自有品牌商品，擴大寵物醫療與保健服務，朝複合式經營發展，提升整體營運效益，目前正積極規劃於三年內上市櫃。

此外，東森國際在新零售轉投資事業方面展現穩健經營成果，持股25.87%的東森購物去年稅後淨利12.5億元、EPS12.32元，今年累計前三月合併營收達43.54億元，稅後淨利3.63億元，EPS為3.56元。受惠於組織調整、AI導入與行銷優化，營運表現穩健。展望未來，將加速線上線下融合，發展商場新通路，推動全通路（OMO）零售模式。其效益已於「東森廣場」初步展現，後續將擴大實體據點布局。

東森國際旗下自然美去年營業額達港幣3.54億元，年增5.25%，其中中國大陸市場占72.2%、台灣占26.0%。產品透過多元通路銷售，台灣電商與購物通路貢獻1,860萬港元，占比20.2%。今年第1季營收1.09億港元較去年同期成長88%，面對市場變化推動轉型，台灣聚焦健康食品與直播導購；大陸開放代理展店，強化分銷與在地滲透力，擴大成長動能，截至第1季加盟店已達1,488家，較112年底增加313家。