台驊股東會／全球貨櫃航商摩拳擦掌 迎接北美需求回籠商機

台驊控股（2636）26日股東會，股利政策為半年配，本次股東會通過配發現金股利3元。台驊集團創辦人暨控股總經理顏益財，貨櫃輪的市場未來將收到各種政治議題影響，全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠。

顏益財指出，美國大型通路商近期面臨庫存偏低、補貨緊迫的壓力，這在美國國內引發關注，也可能對川普政府在政策操作與民意支持上產生影響。

隨著貿易政策仍具不確定性，市場普遍擔心若未來再次出現關稅調整，將直接衝擊進口成本與出貨節奏，因此目前只要訂單一確認，企業便傾向盡快出貨以降低潛在風險。

雖然有90天出貨期，但川普政府在4月的對等關稅政策下的太急，使整個供應鏈措手不及，市場反應相當劇烈。

所以當美、中兩方看到稍微緩和的訊息之後，不論是美國進口商或中國出口商，都會加速出貨節奏，導致短期內出現大量搶艙、搶櫃現象。5月北美–遠東航線的貨櫃艙位幾乎全數滿倉，而6月即期運價報價也出現相當明顯調漲。

顏益財進一步表示，在 2025 年第 1 季實現毛利率與營業利益率雙雙提升，反映出公司在營運費用控管與成本結構優化方面表現出色，整體營運效率明顯提升。相較去年同期，營業利益率亦呈現正向成長，進一步彰顯公司本業經營績效穩健、核心獲利動能持續增強。

美國已經傳出大型通路商庫存去化後，即將出現無貨可賣窘境，全球海運市場都摩拳擦掌準備迎接需求回籠，客戶雙方要趕上開學潮及感恩節的需求，都是急著出貨，運價已經開始上漲，近期觀察海運市場，部分航線運價已有上行趨勢。若需求回溫趨勢延續，有望對第3季營運表現帶來正面助益。