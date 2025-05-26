東森股東會／通過配發1.15元股利 轉投資事業挹注獲利

東森國際（2614）26日召開股東會，通過每股發現金股利0.25元、股票股利0.90元，合計1.15元。東森今年累計前三月合併營收為12.8億元，稅後純益為8,509.6萬元，EPS 為 0.28 元，較去年同期成長 1300%。東森表示，主因倉儲穩健獲利與轉投資事業表現亮眼。

東森表示，為提升營運效率，倉儲事業自2025年起導入AI與自動化設備，持續穩定獲利，轉投資且持股25.87%之東森購物去年稅後純益12.5億元、EPS 12.32元，獲利表現亮眼。

貿易事業部下之東森寵物雲方面，東森表示，至2024年底共有112家線下門店，並與擁有18家之慈愛動物醫院合作，今年聚焦北北基桃展店，強化密集佈局並推動外送服務，提升便利性與品牌滲透率，未來將持續開發自有品牌商品，擴大寵物醫療與保健服務，朝複合式經營發展，提升整體營運效益，目前正積極規劃於三年內上市櫃。

轉投資之東森購物2025年累計前三月合併營收達43.54億元，稅後淨利3.63億元，EPS為3.56元。東森表示，受惠於組織調整、AI導入與行銷優化，營運表現穩健。未來將加速線上線下融合，發展商場新通路，推動全通路（OMO）零售模式，其效益已於「東森廣場」初步展現，後續將擴大實體據點佈局。

轉投資之自然美去年營業額達港幣3.54億元，年增5.25%，其中中國大陸市場占72.2%、台灣占26.0%。東森表示，產品透過多元通路銷售，台灣電商與購物通路貢獻1,860萬港元，占比20.2%。今年首季營收1.09億港元，年增88%，面對市場變化推動轉型，台灣聚焦健康食品與直播導購；大陸開放代理展店，強化分銷與在地滲透力，擴大成長動能，截至今年首季加盟店已達1,488家，較2023年底增加313家。

東森2024年受惠於處分資產及轉投資事業穩健獲利，稅後純益達3.72億元，終止連續兩年虧損。展望2025年，東森國際與轉投資公司將持續導入AI科技、精簡人力、降低成本、推動數位轉型，強化線上線下整合佈局，擴大直播與商場通路，帶動各事業體協同成長，營運可望穩健邁進。