新紡漲停逼30年新高價 董事長吳昕恩揭帳上資產開發藍圖

士林大地主新紡（1419）26日舉辦股東會，面對市場高度關注士林土地開發計畫與時程，董事長吳昕恩表示，新紡在新光醫院旁有1.3萬坪工業用地，現正積極規劃都市更新與容積最佳化，未來規劃為辦公樓與廠辦大樓。

輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科，點燃市場對周邊地段資產價值的想像空間，新紡因持有大筆士林土地，今日盤中股價再飆漲停，來到81.7元，近七個交易日累計漲幅超過八成，逼近30年新高價。對於股價飆漲，吳昕恩說，最近股價不是很合理，我們在土地活化的策略是以出租為主，至於行情就是市場機制。

由於都更申請流程至少需三到四年，再加上建照申請期程，開發仍需一定時間。公司規劃朝向出租而非出售的長期經營策略，將此資產打造成穩定收益來源。

此外，新紡在士林有1000多坪土地，已蓋行政大樓並租給新光醫院，租約達20年，作為新光醫院行政大樓，租約尚未開始使用但已簽訂。年租金約1億元，1個月前已公開標售，底標金額為41億元，已有不少公司領標，預計6月中結標，若順利年底前可入帳。

新紡另與長虹建設於西湖站旁有一合建案，土地約1800多坪，預計今年可取得建造，目標下半年動工，預計兩至三年完工。該案為單棟工業用地建築，分回比例約三分之二，未來不排除租賃或出售，將依合作方及市場需求決定。據悉，該案總銷約150億元，新紡約可分回100億元。

新紡目前本業分為營建、行銷（外銷）、零售三大塊，2024年外銷營收佔比61%，零售30%，租賃9%。外銷以紡織布料為主，零售為台灣精品通路，租賃收入來自不動產。

新紡日前董事會並決議投資設立印尼廠，為新紡首次海外布局，預計2027年投產。吳昕恩表示，該廠初期規劃為染整布廠，土地自購，產能與資本支出尚未公開，未來不排除與其他公司合作，並將視市場與產業變化彈性調整產能規模。

NVIDIA海外總部將設於北市科，鄰近新紡土地。吳昕恩表示，預期NVIDIA設廠將帶動區域發展，對公司未來租金及開發有正面期待，並希望未來能開發高規格商品以因應市場需求。

除了士林北市科，新紡在桃園也有土地，包括大園有染整廠、大溪有織布廠，不過，目前工廠都還在運作中，並未有處分想法。