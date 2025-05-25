宏全大擴產 營運衝鋒

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）第2季旺季喊衝！宏全表示，包括大陸廣東清新廠、滁洲廠都將在第2季完工投產，法人估，隨著大陸新廠及新產線陸續投產，第2季營收可望續創單季同期新高，並逐季增溫。

另一方面，去年10月動工的台中港自由貿易港區自貿廠第三期無菌飲料廠，已訂6月19日舉行上樑典禮，這座新廠為宏全在台灣的第五條無菌飲料生產線，與第一條冷高壓製程科技（HPP）產線，預計年底完工，明年第1季商業運轉。

宏全第1季合併營收72.80億元、年增12.4%，創同期新高，營業利益9.10億元、年增1.6%。

但因產品組合變化、生產成本提高，以及匯兌損失等，致稅後純益6.89億元、年減8.1%，每股稅後純益2.33元。

宏全因應產業持續成長及滿足客戶需求，今年啟動大投資計畫，規劃於台灣、東南亞及中國大陸，再增設五條無菌飲料生產線，預計可增加4,000萬箱產能，初估總投資金額在50億至70億元之間。

另一方面，宏全產能也持續開出，包括第1季有緬甸宏佳廠已正式投產，緬甸新廠第1季的成長性很好，主要因為地震關係，對瓶裝水的需求大增；第2季則有大陸的廣東清新廠、滁洲廠新產線陸續完工投產，將為營運挹注新動能。

法人指出，宏全的成長動能來自各地區的新產能持續開出，除了緬甸宏佳廠已在第1季投產；印尼KIIC廠第2季廠房完工，下半年投產；建廠中的印尼板底蘭廠，預計明年第1季投產；泰國宏信廠也訂明年第2季投產。

展望今年，宏全對內仍將持續控制成本與精實管理，對外則是積極拓展各區域市場的飲料包裝以及充填服務。

隨著第2季及下半年新增產能陸續開出，預期可持續擴大營運規模，進一步挹注營收與獲利動能，為全年營運表現奠定穩健成長基礎。

隨著集團持續擴大布局，台灣自貿廠、東南亞緬甸及印尼、大陸廣東及浙江新廠陸續開出，法人預期，宏全今年營收可望突破300億元以上，再創新高。