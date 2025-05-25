中鋼：本季接單超預期

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照
中鋼董事長黃建智。聯合報系資料照

中鋼（2002）近日與鋼板業進行開盤前交流，透露出第2季接單超過預期，第3季需求額度更有可能優於第2季。

凸顯儘管鋼鐵市場環境不穩定，中鋼仍然表現出一定的韌性，將傾力協助客戶內外銷接單，創造上下游共榮。

中鋼專家表示，根據市場研究，當前全球經濟正面臨美國關稅風暴影響，國內產業則受到新台幣升值壓力，造成市場不確定性增高，鋼板的使用者包括機械業跟工具機等，都因匯率變化產生匯損，外銷出口接單不利，影響很大。

儘管市場環境不穩，中鋼仍然表現出一定的韌性並透露，中鋼第2季鋼板接單超出原先預期，第3季訂單額度更可能優於第2季，顯示核心客戶仍對中鋼抱持信心。

但在實務上，來自進口板材的價格壓力日益升高，客戶建議中鋼應審慎因應匯率變動，讓AP板以及SN專案料的價格機制，更具市場彈性。與會業者反應，過去在銷售中鋼一級板材時面臨「無力感」，特別是在面對進口料競爭時，難以有所突破。

直到幾年前中鋼推動SN專案後，明顯改善經銷商在市場上的競爭力，SN料與AP板已成為中鋼在鋼板市場的利器，期待中鋼能進一步擴大這些產品的威力，包括價格下修、規格彈性調整等，提升市場競爭性。

面對全球經濟與貿易政策震盪，以及新台幣升值帶來的成本與接單壓力，中鋼正積極調整鋼板產品策略，藉由優化AP板與SN專案料價格與彈性，強化市場競爭力。

昨天南部鋼板小組盤前會，與會業者呼籲中鋼在即將於6月開出的第3季盤價中，應更具策略性地運用產品線差異化，對抗進口板材帶來的衝擊。

中鋼專家指出，全球鋼鐵市場變化莫測的情況下，透過策略調整與市場布局，積極應對各種挑戰，尤其致力於提升產品附加價值，強化產業競爭力，並實現永續發展的目標，期待隨著市場需求回升和政策環境改善，能助攻中下游用戶內外銷接單，下游接單愈旺、中鋼就愈好，上下游共榮。

新台幣 壓力 中鋼

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