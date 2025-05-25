日友拓展新業務 擴大市占

環保大廠日友（8341）將在明（27）日召開股東常會，董事長張芳正在致股東報告書揭露公司今年營運規劃，強調將拓展醫療廢棄物、廢液及藥品等新業務提升產能，並藉CEMS法規契機擴大市占。

張芳正並提到，日友將鞏固醫療廢棄物領導地位、強化事業廢棄物處理，配合政府石綿清除計畫，力求營運穩健成長。

日友指出，旗下彰濱廠、北京潤泰及雲林廠今年將穩健營運，其中，彰濱三期掩埋區已啟用，新環保用地預計2026年第2季完工投產。

台灣業務將鞏固醫療廢棄物市場，並加強開發事業廢棄物。中國大陸市場雖具挑戰，導致子公司營運不如預期，但仍將持續透過設備升級提升處理效能。公司將立足台灣，並計劃於大陸各省增設危廢綜合處理中心。

展望未來，日友認為，生物醫療廢棄物市場趨飽和，該公司擬採策略聯盟及併購中小型同業因應。事業廢棄物方面，將積極要求主管機關落實法規執行，並推動汙染場址整治。