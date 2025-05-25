快訊

行動支付盛行、ATM將走入歷史？大陸5年消失30萬台只剩80萬台

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

震碎三觀驚世不倫戀！女婿愛上守寡岳母偷情生子 拋妻再婚成「繼父」

聽新聞
0:00 / 0:00

里昂：自行車短期有壓 長期依舊保持樂觀

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖為生產捷安特聞名巨大集團參展區位。圖／巨大提供
圖為生產捷安特聞名巨大集團參展區位。圖／巨大提供

里昂於最新報告中指出，雖受關稅政策影響，巨大（9921）、美利達（9914）兩大腳踏車廠過去股價下挫，不過目前針對2025年至2026年整體市場依舊維持正向，但短期由於匯率不利變動與中國大陸市場動能疲弱的逆風。因此暫且下調目標價。

巨大部分從225元調降至160元，而美利達則是從230元降至150元。但評等方面依舊分別維持「強力看好」以及「優於大盤」。

里昂表示，巨大、美利達與桂盟（5306）2025年第1季的表現優於預期，庫存水位也更為健康。其中主要受惠於2025年新品發表時程的調整。不過，預期第2季的出貨量將較第1季與去年同期皆有所放緩。

里昂指出，儘管中國大陸市場疲弱，今年整體前景仍優於去年，其中主因於美國、歐洲市場首季庫存天數縮短，支持自行車產業庫存水位下降的預期。巨大的庫存水位截至第1季末已降至約2個月至4個月。而美利達從台灣廠出貨至美國的量在第1季已恢復年增。四月銷售表現在美國與歐洲多數國家皆維持健康。

針對中國大陸市場方面，由於大陸的自行車銷售仍在放緩，庫存水位則持續上升。巨大大陸庫存水位截至第1季末已升至約三個月，而美利達採取保守策略、維持低庫存，在大陸的公路車銷售仍出現明顯下滑。預期今年巨大、美利達在大陸的銷售年減幅分別達14%、51%。

整體展望上，里昂預估，巨大、美利達來自中國大陸的營收占比將從2024年的約30%，下滑至2025年的25%至30%。不過，從2025年下半年開始，美國與歐洲市場的改善有望抵消大陸市場的疲弱。

美利達 巨大

延伸閱讀

川普重申對歐盟關稅50%、不尋求達協議 財長：談判戰術

嘉市YouBike破733萬人次 1500名騎士今遊蘭潭

受美國對等關稅政策衝擊 今年GDP保3難度高

影／砸8億！北市府前方要打造「深呼吸公園」 全區可騎自行車

相關新聞

里昂：自行車短期有壓 長期依舊保持樂觀

里昂於最新報告中指出，雖受關稅政策影響，巨大（9921）、美利達（9914）兩大腳踏車廠過去股價下挫，不過目前針對202...

長榮航太成為空巴一階供應商 法人估今年EPS 6.9元

長榮航太（2645）成為空中巴士機體組件的一階供應商，法人機構指出，將使得長榮航太在製造技術及產能運用上將有很大的提升，...

四金控本周法說剖析前景 聚焦資本市場波動與匯損對策

端午節前夕，四家金控將於本周召開法說會，包括三家公股兆豐金、華南金與合庫金，以及民營的凱基金。由於4月各金控多受到全球股...

造紙業資產活化不只變現 還要轉骨

造紙業資產活化轉型腳步加快，除一次性資產出售，也有不少開發案轉向能帶來穩定現金流的長期經營模式，顯示資產活化不只是「變現...

造紙股資產活化題材熱 士紙舊廠開發利益估逾500億

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，加上新台幣升值效應，使士紙成為資產股要角，市場估其士林舊廠開發利益超過500億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。