長榮航太成為空巴一階供應商 法人估今年EPS 6.9元

長榮航太（2645）成為空中巴士機體組件的一階供應商，法人機構指出，將使得長榮航太在製造技術及產能運用上將有很大的提升，預估今年每股獲利（EPS）將成長至6.9元。

法人機構表示，長榮航太的製造客戶，在既有的美國波音飛機公司與奇異航太發動機公司後，歐洲空中巴士的加入，對於公司在製造技術及產能運用上將有很大的提升。長榮航太所累積的製造技術及能量，也推動跨足在電子產業設備的製造以及無人機產業領域上的發展，努力的成果也將陸續呈現。

長榮航太4月營收15.2億元，月增1%。年增18%，主要受惠航太製造穩定復甦，營收表現符合預期。

展望2025年，長榮航太受惠全球機隊平均機齡已攀升至14.3年、創近25年高點，有利機隊維修業務持續成長、報價陸續調漲，加上波音問題開始改善，本業航太製造已在去年12月開始復甦，也有利長異等轉投資貢獻業外轉虧為盈，以及先前取得總值4億元的艦載型無人機訂單陸續出貨，推升營運增速轉強，未來也將受惠空中巴士航太製造產品開始出貨，新增營運新動能，預估2025年營收181.3億元，年增11.3%，稅後純益25.9億元，年成長41.3%，EPS成長為 6.9元。

考量長榮航太維修、製造、無人機等三大事業群陸續恢復成長動能並爭取到新業務，看好後市營運表現。