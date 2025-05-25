造紙業資產活化不只變現 還要轉骨
造紙業資產活化轉型腳步加快，除一次性資產出售，也有不少開發案轉向能帶來穩定現金流的長期經營模式，顯示資產活化不只是「變現」，也能帶來穩健租金或經營收益。
士紙（1903）正靠著資產轉型為觀光旅館業，士紙的五號倉庫旅館都更開發案預計2026年試營運，緊接著福德路18號開發案預計新建旅館大樓可望在2027年投入營運，目標成為國際化飯店，兼具商務與觀光飯店功能。
永豐餘也積極替閒置資產加值，啟動桃園「南崁印刷產業園」與台中「成功廠物流倉儲案」，兩案可望為永豐餘帶來年租金1.37億元穩定收益。南崁案基地面積6,462坪，將規劃為印刷智慧產業園，整合集團印刷資源並引入上下游夥伴，預計2027年完工。
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