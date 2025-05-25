造紙股資產活化題材熱 士紙舊廠開發利益估逾500億

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，加上新台幣升值效應，使士紙（1903）成為資產股要角，市場估其士林舊廠開發利益超過500億元，法人分析，造紙業普遍早年購置大筆土地設廠，長期持有且帳上價值可觀，包括永豐餘（1907）、正隆（1904）、榮成集團寶隆（1906）近期紛紛啟動資產活化計畫，成為亮點。

士紙與永豐餘目前皆握有五大開發計畫案，是造紙股中大地主。士紙開發中的土地以士林區為主，除了住宅案，也進軍旅館事業，永豐餘涵蓋高雄、新北、桃園與台中等地，鎖定住宅開發、都市更新與工業資產活化並進。

正隆也宣布啟動板橋總部資產活化案，另推進建案與都更案；榮成集團的寶隆去年出售二筆雲林林內土地，目前在林內還有2.3萬坪土地待活化，造紙股「資產」實力逐漸躍上檯面。

其中，永豐餘開發中的三大住宅案可釋放超過500億元開發價值，今年首先推出高雄「光榮碼頭海景高級住宅案」，位於亞洲新灣區核心，基地面積約1,944坪，主打高端海景住宅，目前已完成概念設計，預計2026年完成建照申請，開發價值上看65億元。

第二案「高雄鼓山內惟段都更案」緊鄰壽山國家自然公園，基地面積約4,162坪，預計2027年底取得都更許可，開發價值可望達113億元。第三案為新北新店「中彩案」，占地約7,062坪，鄰近裕隆城與寶高科技園區，都市更新事業計畫書已送件，預估2026年底前取得都更許可，總開發價值估達343億元。

士紙手上價值最可觀的士林紙廠舊廠占地12,000坪，已於去年第4季通過歷史建築修復再利用計畫，預計今年第4季提送都市更新事業計畫。五號倉庫旅館案預計第2季取得使用執照後啟動旅館室內裝修作業，並在2026年試營運。

另有福德路18號自有土地興建地上10層、地下三層旅館大樓，預計明年第3季取得使用執照。

住宅方面，光華二小段與鄰地合作興建地上11層、地下三層住宅大樓，計畫今年中開工，將啟動預售，預估2028年中取得使用執照。