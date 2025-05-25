四金控本周法說剖析前景 聚焦資本市場波動與匯損對策

端午節前夕，四家金控將於本周召開法說會，包括三家公股兆豐金（2886）、華南金（2880）與合庫金（5880），以及民營的凱基金。由於4月各金控多受到全球股災、資本市場動盪衝擊獲利，在關稅變數未消、台幣升值壓力仍在等因素下，市場關注的重點，將在於資本市場與美元弱勢對2025年獲利的影響，及各家金控如何應對。

凱基金、華南金、合庫金與兆豐金等金控，將分別於26日、27日、28日、29日舉行2025年第1季法說會，除了這四家金控股將於本周召開法說會，其他還有三商壽、安泰銀、彰銀與遠東銀等金融股，也要在本周開法說，三商壽、安泰銀均在26日召開，彰銀、遠東銀則是在28日同一天開法說。

第1季受到3月台股崩跌逾2,300點，衝擊各金控旗下壽險、銀行財務操作與證券自營操作表現，使得金控股不少獲利陷入衰退，緊接著4月在川普對等關稅衝擊全球資本市場，股債匯市均激烈動盪影響，4月自結獲利表現較3月更不理想。

雖然目前關稅戰暫緩，美中兩強關稅暫休兵，使得資本市場喘口氣，5月以來逐漸回穩，但台幣升值預期仍強烈，法人將聚焦各公司因應潛在匯損與投資損益影響的風控能力與獲利展望。

凱基金控4月稅後純益5.18億元，月減67%，前四月累計稅後純益92.24億元，年減13.3%，每股稅後純益（EPS）0.55元。旗下凱基人壽4月稅後純益4.31億元，月減六成多。

公股金控以銀行為獲利主幹，表現相對穩健，但前四月獲利仍多較去年同期衰退。

其中，華南金前四月稅後純益69.58億元，年減7.1%，EPS 0.5元；合庫金前四月稅後純益63億元，年減6.2%，EPS 0.41元；公股金控獲利王兆豐金雖然4月單月獲利較前月成長22%，帶累計前四月稅後純益101.82億元，則是年減27.8%，EPS為0.69元。