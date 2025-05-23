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變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

世界健身股東會／全年度發放5.93元股息 股東常會通過公司更名

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰在股東常會中宣布，今年是世界健身的全球投資元年。記者宋健生／攝影
世界健身董事長柯約翰在股東常會中宣布，今年是世界健身的全球投資元年。記者宋健生／攝影

台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762）23日召開股東常會，通過去年第4季盈餘分配，每股配發3.68元現金股利，合計全年度配發5.93元現金股利，會中並通過變更公司名稱為「World Gym Corporation」。

世界健身董事長柯約翰宣布，2025年是世界健身的全球投資元年。台灣市場今年預計展店15至20家，目標全台分店數達150家；全球布局將深化亞洲及北美、澳洲版圖。

對於各界關注的泰國市場，柯約翰表示，泰國子公司預計今年底啟動投資，泰國擁有超過7,000萬人口，且人口年齡結構較年輕，健身滲透率低於3%，是具有顯著成長潛力的市場。

股東常會今天通過2024年第4季度盈餘分配案，包括以資本公積發放現金股利3.05元，加上同季度以盈餘發放現金股利0.63元，合計發放現金股利3.68元；最後買進日為6月9日，股利發放日是6月27日。

柯約翰指出，2024全年度合計共發放二次現金股利，總計每股配發金額為5.93元，世界健身與全體股東分享公司經營成果。

世界健身去年完成美國World Gym International（WGI）收購後，加速推進全球擴張策略。昨天股東常會通過，將公司名稱由原World Fitness Services Ltd.，更名為World Gym Corporation，並採用「世界健身股份有限公司」，為中英文雙語公司名稱。

柯約翰表示，新名稱不僅強化品牌在國際市場的辨識度，亦彰顯公司從台灣領導品牌轉型為全球健身產業領導者的決心，而更名程序預計於第4季前完成。

隨著近期新台幣升值、雙北世界壯年運動會舉辦、2025年進入超高齡社會，以及AI數位工具的應用與導入等，柯約翰預期，這股趨勢將有助於驅動台灣健身產業的內需消費，和開發更廣大的投資健康族群。

股利 健身

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