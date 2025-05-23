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長興自結4月稅前盈餘2.7億元 月增5％、年增2.2％

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

長興（1717）23日公告自結4月份稅前盈餘2.77億元，較上月增加5.05％，亦較去年同期成長2.2％，每股稅前盈餘0.23元；累計1-4月稅前盈餘8.21億元，年減16％，每股稅前盈餘0.7元。

該公司三大事業部門出貨穩定，4月營收37.47億元，較上月增加0.8％，較去年同期減少5.2％；累計1-4月營收138.07億元，年減1.2％。油價下跌改善原料成本、費用率下降，4月營業利益2.52億元，月增4.9％、年增3.2％；稅前盈餘2.77億元，月增5.1％、年增2.2％，獲利呈雙增表現。

而中國大陸市場需求平穩、受美國關稅政策影響可控，長興今年以來維持穩定，其中合成樹脂產品具市場競爭力，銷售相對亮眼；特用材料具高附加價值，雖然面臨市場競爭，不過銷量成長，整體獲利仍然看好；電子材料中的乾膜光阻隨PCB產業量增，精密設備則積極布局半導體設備領域，尋求增長動能。

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