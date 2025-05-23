望隼股東會／宣示積極布局美、歐及東南亞 加強整合全球價值鏈

望隼（4771）23日舉行股東常會，由董事長黃修權主持，會中通過盈餘分配案，將配發現金股利每股5.57元。望隼表示，今年積極布局美國、東南亞及歐洲，加強整合全球價值鏈。

望隼今年度股東常會重要議案，包括承認2024年度營業報告書及合併財務報表，以及盈餘分配案；會中並通過公司章程修正案、取得或處分資產處理程序修正案、解除董事競業禁止之限制案等。

望隼2024年營收為30.02億元、稅後淨利6.7億元、每股稅後純益（EPS）11.81元，將配發現金股利5.57元。

面對去年，大陸經濟下行，消費者尋求CP值更高的商品，在大陸內銷市場，台廠與陸廠的競爭，因內捲競爭逐漸演變為陸廠與陸廠的競爭下，望隼依然不辜負市場的期待，在營收及淨利雙雙創下新高，交出了亮眼的成績單。