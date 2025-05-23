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中碳斥資14.5億擴產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中碳（1723）昨（23）日法說會，該公司指出，董事會剛通過由聯鋼營造承攬屏南新廠區土木等工程，正式啟動先進碳材料、等方性石墨產線兩項擴建案，投資經費合計約14.5億元，預計2027年第1季投產。

中碳表示，先進碳材料可應用於超級電容、電容電池、鋰離子電容器等新型態儲能元件，該電容特性也能用於電容去離子技術，作為新興水處理方案。目前一年90公噸的產線已有中韓日固定客戶穩定提貨中。

同時，看好未來在高端鉛酸電池添加劑及其他多孔電極材料的應用，隨著資料中心建置的需求逐漸提高，各種不同的儲能方案日益增加，未來先進碳材料將有新的成長動能，因此，將建置年產能達500噸新產線，以因應未來客戶需求與機會。

至於等方性石墨塊材為第三類化合物半導體使用的關鍵性材料，國內除中碳外，無自產能力，現已取得多家客戶驗證，並符合製造商供貨標準。

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