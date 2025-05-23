快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

聽新聞
0:00 / 0:00

國精化新設備 6月投產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國精化（4722）昨（23）日舉行股東會，該公司指出，正打造的高速運算5G材料（HC材）第一套量產設備預計6月投產，並正進行第二及第三套設備建置；至於PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）新產線接續明年量產，將成為推升營運新動能。

國精化股東會首先確認去年財報，並決議通過配發股息案，將配發現金股利每股1.4元。

公司表示，2025年將是國精化大幅改變的一年，除了安南廠預計在第3季試車接著投產外，永安廠正投入電子化學材料設備的建置及後續增產規劃，以及PSMA擴增產能，並增建自動倉儲。

在高速運算5G材料（HC材）方面，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，正開始導入新開發的產品線，第一套量產設備將於今年第2季完工，預計6月正式量產，該設備年產能可達450噸左右。

延伸閱讀

宏遠證今年IPO目標五家

韓國擬對台灣、大陸石油樹脂 課反傾銷稅為期5年

聯茂、台燿 選逾60天

台灣高速運算成就被看見 圖靈獎得主盛讚

相關新聞

中碳斥資14.5億擴產

中碳（1723）昨（23）日法說會，該公司指出，董事會剛通過由聯鋼營造承攬屏南新廠區土木等工程，正式啟動先進碳材料、等方...

廣華虧損 仍配息0.75元

廣華-KY（1338）昨（23）日召開股東會，由董事長余澤民主持，2024年全年度即便營運虧損，仍現金配息，通過每股從保...

羅昇董事長 曾文興續任

羅昇企業（8374）去年每股稅後純益0.6元，轉虧為盈，股東常會昨（23）日通過配發0.45元現金股利，配發率75%；會...

國票金要協助樂天銀獲利

國票金昨（23）日召開股東會，董事長魏啟林指出，今年最重要是讓轉投資的純網銀樂天銀行趕快獲利，今年新重點即協助樂天持續發...

國精化新設備 6月投產

國精化（4722）昨（23）日舉行股東會，該公司指出，正打造的高速運算5G材料（HC材）第一套量產設備預計6月投產，並正...

高雄銀新獨董 前財長接任

高雄銀行昨（23）日召開股東會，通過去年盈餘分派，每股配發股利0.6元，現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元。股東會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。