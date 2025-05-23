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變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

福壽2025年營運挑戰大

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

福壽（1219）昨（23）日舉行股東會，通過2024年盈餘分派案承認案，發放每股現金股利0.5元，以2024年每股純益0.53元來看，配發率94.3%；而以昨日收盤價15.7元計算，現金殖利率約為3.1%。

福壽去年受原物料價格波動衝擊，整體營收與獲利雙雙呈現衰退，今年在關稅政策與匯率走勢等不確定性因素加劇下，營運挑戰恐更甚以往。

福壽董事長洪堯昆在致股東報告書中表示，去年因全球嚴重乾旱、火災頻傳、水患成災、水資源短缺引起重大財產損失，顯示極端氣候帶來的影響日益加劇，需要大家持續關注。

穀物原料進口會因產地受到高溫、洪水、乾旱等衝擊，導致產量受影響，引起價格、運費上升。此外，地緣政治的風險及俄烏戰爭持續導致原物料價格波動，也增加公司的營運成本。

洪堯昆表示，公司經過組織改造與人力運用調整後，營運日趨穩定，並致力於整合上下游通路、拓展B2C通路，積極進軍超商、超市通路，以提升產品價值。

市場通路整合方面，福壽設立了「寵物旗艦館」電商平台，為消費者提供更完整的購物體驗。此外，福壽也與全家便利商店合作開設「全家便利商店－福壽一號店」，展現糧農循環的成果。

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