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潤泰新：房市回歸基本面

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

潤泰新（9945）昨（23）日召開股東會，由董事長簡滄圳主持，會中通過2024年財報，並通過配發每股現金股利1.1元，潤泰新指出，今年房市自住、置產兩大買盤撐盤，房市回歸基本面。

潤泰新2024年營收318億元，年增16%，稅後純益165.62億元，年增率113.8%，每股稅後純益6.07元。

潤泰新指出，去年除了指標性豪宅「潤泰敦峰」持續銷售外，完工交屋認列收入則有「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」及子公司潤泰建設之「青田 618」等建案。

商用不動產經營方面，CITYLINK商場持續推出多元行銷策略以吸引人流、穩定獲利，子公司潤泰創新開發之「潤泰南港玉成廣場」建案亦已完工，3至18樓簽約出租，積極創造穩定租金效益。

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