快訊

變天了！鋒面通過全台慎防強降雨 南熱北降溫 東北季風明報到

南港輪胎現金減資10億

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

南港輪胎（2101）昨（23）日公告，股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率，現金減資消除股份1億股，金額共計10億元，減資後實收資本額為73.39億元，總計7億3,393萬股。

南港發布重訊指出，股東常會決議通過，銷除股份1億股，每股10元整，以減資換發基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例消除股份，減少的股本全數以現金依各股東持股比率退還。

南港減資目的為提升股東權益報酬率，持續朝低資本額、高獲利公司轉型。南港除了本業體質與競爭力提昇，世界明珠開發也陸續進帳，挹注南港的獲利與現金部位，減資後，將有助於股東的投資效益。

南港表示，公司原本實收資本額83.39億元，以輪胎業的營業規模，資本額確實過高。為提升股東權益報酬率，辦理現金減資退還股東股款，本次現金減資為10億元，銷除股數1億股，減少資本比例約11.9913436%，減資後實收資本額為73億3,934萬9,040元。

南港的輪胎本業營業狀況改善，世界明珠並為南港挹注獲利，南港去年全年稅後淨利29.47億元，每股稅後純益（EPS）3.53元，較前一年的0.16元大幅成長，其中去年第3季世界明珠部分樓層入帳，挹注獲利，財務狀況大幅改善。

延伸閱讀

勝勢豬排「連3天半價」！三商炸雞「買5送2」現省286元

免預約了！南港LaLaport「哈利波特魔法店」入店新制　全面採「現場排隊」、整點起進場

日本平價義式「薩莉亞」插旗南港！開幕日曝光　最強CP值「主餐+佛卡夏+飲料喝到飽」只要150元

台幣千元即可入手aespa Karina同款！南港LaLaport必逛MLB Korea開幕，巴恩風單品一次看

相關新聞

中碳斥資14.5億擴產

中碳（1723）昨（23）日法說會，該公司指出，董事會剛通過由聯鋼營造承攬屏南新廠區土木等工程，正式啟動先進碳材料、等方...

廣華虧損 仍配息0.75元

廣華-KY（1338）昨（23）日召開股東會，由董事長余澤民主持，2024年全年度即便營運虧損，仍現金配息，通過每股從保...

羅昇董事長 曾文興續任

羅昇企業（8374）去年每股稅後純益0.6元，轉虧為盈，股東常會昨（23）日通過配發0.45元現金股利，配發率75%；會...

國票金要協助樂天銀獲利

國票金昨（23）日召開股東會，董事長魏啟林指出，今年最重要是讓轉投資的純網銀樂天銀行趕快獲利，今年新重點即協助樂天持續發...

國精化新設備 6月投產

國精化（4722）昨（23）日舉行股東會，該公司指出，正打造的高速運算5G材料（HC材）第一套量產設備預計6月投產，並正...

高雄銀新獨董 前財長接任

高雄銀行昨（23）日召開股東會，通過去年盈餘分派，每股配發股利0.6元，現金股息與股票股利各半，均為每股0.3元。股東會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。