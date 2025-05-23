中碳法說會／啟動兩項材料擴建案 2027年第1季投產
中碳（1723）23日法說會，該公司指出，董事會剛通過由聯鋼營造承攬屏南新廠區土木等工程，正式啟動先進碳材料、等方性石墨產線兩項擴建案，投資經費合計約14.5億元，預計2027年第1季投產。
中碳表示，先進碳材料可應用於超級電容、電容電池、鋰離子電容器等新型態儲能元件，該電容特性也能用於電容去離子技術，作為新興水處理方案。目前一年90公噸的產線已有中韓日固定客戶穩定提貨中。
同時，看好未來在高端鉛酸電池添加劑及其他多孔電極材料的應用，隨著資料中心建置的需求逐漸提高，各種不同的儲能方案日益增加，未來先進碳材料將有新的成長動能，因此，將建置年產能達500噸的新產線，以因應未來客戶需求與機會。
至於等方性石墨塊材為第三類化合物半導體使用的關鍵性材料，國內除中碳外，無自產能力，經多年的技術精進，現已取得多家客戶驗證，並符合製造商供貨標準，中碳持續朝大尺寸石墨塊材進行開發，將產品價值快速推升，並提供客戶多元服務，在台灣建立自主化生產的基地，一年產能為240噸。
中碳說，這二項擴建案均設於屏南廠區內，預計2027年第1季完成試車並投產，有助該公司開發與市場貼近的各項碳材料產品，創造營運新成長動能。
另外，針對美國對等關稅及匯率波動的影響，中碳並指出，就關稅來看，煤化學產品銷售地點以亞洲為主，客戶最終銷售美國占比極小，影響十分輕微；而碳材料產品的客戶未來則有機會因課徵稅基差異獲得轉單效應。
匯率部分，中碳外銷占比約45%，美元交易比重不低，另常州大陸子公司以人民幣為交易貨幣，台幣兌美元匯率若升值1元，就中碳營收影響約2.2%、毛利率約0.5%。
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