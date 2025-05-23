快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

國精化股東會／高速運算5G材料等新產線將投產 為營運增新動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

國精化（4722）23日舉行股東會，該公司指出，正打造的高速運算5G材料 (HC材）第一套量產設備預計6月投產，並正進行第二及第三套設備建置；至於PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）新產線接續明年量產，將成為推升營運新動能。

國精化股東會首先確認去年財報，並決議通過配發股息案，將配發現金股利每股1.4元。

該公司表示，2025年將是國精化大幅改變的一年，除了安南廠預計在第3季試車接著投產外，永安廠正投入電子化學材料設備的建置及後續增產規劃，以及PSMA擴增產能，並增建自動倉儲。

在高速運算5G材料（HC材）方面，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，正開始導入新開發的產品線，第一套量產設備將於今年第2季完工，預計從6月份正式投入量產，該設備年產能可達450噸左右。

其次，第二及第三套設備目前正展開建置，預計今年底完成，明年接續投入量產，屆時，該公司高速運算5G材料（HC材）一年產能將達1,400噸。隨著高速運算市場需求快速增加，CCL廠商對於新材料的需求也可望持續上修。

至於應用在低介電常數（low Dk），以及低介質耗損因數（low Df）的高頻銅箔基板關鍵樹脂材料，國精化也成功導入幾家主要廠家，為擴大產能，在高雄永安廠建置PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）新產線，主要新產能設備都已經發包，預計明年第1季可望量產，新設備預估將達一年3,600噸，預估仍將供不應求。

另外，為因應永安廠的改造，大陸江門廠接收該廠術轉移，將UV光固化樹脂的應用推展到大陸市場，首先以上光樹脂及3D列印樹脂為標，透過同為「東協」成員之利，台灣接單中國大陸出貨。

股票 股東會 股息 股利 5G

延伸閱讀

港府致力招商引資 簡化公司遷冊機制23日生效

宏遠證今年IPO目標五家

1700公噸事業廢棄物 混埋廠房基礎下

華城、台達電 四檔鍍金

相關新聞

南港輪胎「現金減資10億元」 提升股東權益報酬率

南港輪胎（2101）23日公告，股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率，現金減資消除股份1億股，金額共計新台幣10億元，...

國泰金法說會／國壽截至昨天股票仍有逾百億未實現利益

國泰金（2882）23日舉行法人說明會，財務長陳晏如指出，國泰金控第1季稅後純益322億元，年減14.4%，每股稅後純益...

中再保員工酬勞25%給基層

中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員...

遠東銀拚併購 邁向金控

遠東銀行（2845）昨（22）日召開股東會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東會後受訪指出，遠東銀要維持獨立自主發展，...

波力航太產品量產

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭波力-KY（8467）昨（22）日召開股東常會，總經理洪進山表示，集團今年切入航太產業，在台灣與...

高鐵新世代列車明年報到

台灣高鐵（2633）昨（22）日召開股東常會，通過分配現金股利1.05元，董事長鄭光遠表示，新世代列車將在2026年開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。