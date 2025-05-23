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國泰金法說會／國壽截至昨天股票仍有逾百億未實現利益

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金（2882）23日舉行法人說明會，財務長陳晏如指出，國泰金控第1季稅後純益322億元，年減14.4%，每股稅後純益（EPS）為2.18元。圖／國泰金控提供
國泰金（2882）23日舉行法人說明會，財務長陳晏如指出，國泰金控第1季稅後純益322億元，年減14.4%，每股稅後純益（EPS）為2.18元。圖／國泰金控提供

國泰金（2882）23日舉行法人說明會，財務長陳晏如指出，國泰金控第1季稅後純益322億元，年減14.4%，每股稅後純益（EPS）為2.18元。其中，國泰人壽今年第1季總投資金額突破八兆元、達8.0143兆元，較去年底增加237億元。

在投資報酬率方面，國內股票投資金額約5,420億元，投資報酬率11.7%；國外股票金額約3,850億元，報酬率7.8%；包含ETF在內的國內債券6,720億元，投報率為5.2%；國外債券投資金額5兆230億元，投報率為4%。

資料顯示，國泰人壽在第1季逢高實現了股票的資本利得，約228.27億元，較去年同期減少42%；債券方面，較去年同期大增190%。

今年第1季，國泰人壽經常性收益率提升17個基本點，受惠債券持續布建於利率高位帶動利息收入成長，股利收入亦增加。

另外，今年第1季新台幣匯率貶值1.2%，且替代避險發揮功效，避險成本控制得宜，外匯價格變動準備金餘額達386億元。

國泰人壽今年第1季股市回落修正致金融資產評價下滑，影響淨值及金融資產未實現損益；惟淨值比仍達8.5%，資本維持強健。

今年第1季，金融資產未實現損失為1,226億元，較去年底的651億元增加575億元。

國泰人壽執行副總林昭廷補充，國內外股票近期回漲，截至昨天，帳上有100多億的未實現利益，利率方面，因持續波動、上上下下影響不大，對未實現損益影響較大的是新台幣計價的ETF，主要是受到新台幣匯率升值的影響。

國泰人壽已向金管會遞件申請外匯準備金新制，林昭廷表示，國壽可用以充實外匯準備金水位的準備金約146億元，加上目前的餘額305億元，新制申請通過後，國泰人壽將有451億元的外匯準備金可供運用。

新台幣匯率5月以來強勢升值逾6%，林昭廷強調，若近期能拿到核准、5月適用新制，國泰人壽的外匯準備將可百分之百沖抵外，帳上仍有餘額，因此不會產生匯兌損失。

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