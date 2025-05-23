大亞股東會通過配息0.9元　深耕線纜、綠能雙軸布局

大亞今日舉行股東常會，決議通過每股配發現金股利0.75元、股票股利0.15元，合計0.9元，以去年公司每股純益2.09元，配發率達43.06%。大亞集團董事長沈尚弘指出，展望今年，集團雙軸策略聚焦線纜與綠能，迎接市場新機遇。

去年大亞集團在動盪中持續深化本業、擴展綠能，以「Emerging、Energy、ESG」三E策略推進成長動能。除鞏固電線電纜事業外，亦探尋創投新機會，加速完成2050淨零碳排目標。

沈尚弘表示，回顧過去一年，儘管全球政經局勢動盪，大亞憑藉穩健經營與前瞻研發，穩定供應國內重大建設與綠能需求，年營收增13.8%，突破新台幣300億元，全年銷售量達55,230公噸，同時持續投入研發滿足市場需求，深化再生能源布局，實踐環境永續承諾。集團不僅長期致力於提升電線電纜產品技術與品質、穩定供應光儲與車用市場外，同步拓展海外銷售市場涵蓋日本、印度、東南亞等地，目前大亞旗下已有73座太陽能電廠，總共207MW裝置容量。因應中國市場變化，昆山基地調整關閉後亦強化資源配置，提升營運效能。

太陽能發電容量預估達250MW，同時穩步開發雲林麥寮漁電共生等各案場；儲能案場也將陸續上線，旗下大亞儲能科技建置之台中龍井一期-智璞100MW及二期-大蓄75MW預計分別於2025、2026年上線，兩案結合台電E-dReg調頻備轉服務，助力創造穩定售電收益。配合政府推動的前瞻基礎建設與強韌電網更新計畫，大亞亦將憑藉通過台電認證的產品積極拓標擴市，並持續布局減碳藍圖，發展再生能源應用，邁向淨零轉型目標。

迎接70周年，大亞除深化核心事業與財務穩健策略外，也注資AI、5G、醫療等新創產業，以累積跨域資源。