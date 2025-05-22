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力山股東會／通過配發1元股息 無人機與電動自行車今年開花結果

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
力山與無人機聯盟系統廠商合作開發的無人機專用馬達，預計今年開始出貨。記者宋健生/攝影
力山與無人機聯盟系統廠商合作開發的無人機專用馬達，預計今年開始出貨。記者宋健生/攝影

力山（1515）去年每股稅後純益1.76元，股東常會22日通過配發1元現金股利。董事長王冠祥宣布，力山積極投入無人機電動自行車等新事業，都將在今年陸續開花結果，也代表力山正式切入無人機與電動自行車領域。

王冠祥同時表示，由於美中貿易戰升溫，考量分散風險及降低關稅可能的衝擊，集團已規劃將北美的健身機訂單陸續轉移到越南新廠生產，大陸廠則以非北美市場為主。另外，出口北美市場的電動工具，則將轉移到泰國合資工廠生產。

根據力山規劃，越南廠未來將以生產家用健身機及重訓產品為主；台灣廠則以商用健身機為主力。

力山去年合併營收60.99億元、年減9%，稅後純益3.19億元、年增2.6%，每股稅後純益1.76元。力山去年健身機占整體營收比重約76%，電動工具占16%，其它約8%。

展望未來，力山表示，電動工具事業將加速新機種開發，並透過泰國合資工廠出貨，以降低中美貿易戰的帶來的衝擊。新開發的花園工具產品，在農機展展出後，市場反應熱絡，也陸續放量。

健身機事業則可望惠商用系列開始復甦，以及重訓市場逐漸成長，尤其新改款的跑步機、飛輪機等機種預計下半年開始下單出貨，預期營運將逐季增溫。

至於新事業的電動自行車，樂觀e-Cargo產品的發展前景，目前正與歐洲數十家物流運送業者洽談合作，預計下半年開始出貨，未來將搶攻歐洲物流運輸市場。

擁有豐沛馬達等動力系統開發能力的力山，也將目光轉向近二年正夯的無人機市場，與國內無人機聯盟系統廠商合作開發的無人機專用馬達及電調器，預計今年開始出貨，初期已有數千台訂單。

力山開發的花園工具產品，在農機展展出後市場反應熱絡，也陸續放量。記者宋健生/攝影
力山開發的花園工具產品，在農機展展出後市場反應熱絡，也陸續放量。記者宋健生/攝影
力山e-Cargo正與歐洲數十家物流運送業者洽談合作，預計下半年開始出貨。記者宋健生/攝影
力山e-Cargo正與歐洲數十家物流運送業者洽談合作，預計下半年開始出貨。記者宋健生/攝影
力山董事長王冠祥首度展示e-Cargo，將全力搶攻歐洲物流運輸市場。記者宋健生/攝影
力山董事長王冠祥首度展示e-Cargo，將全力搶攻歐洲物流運輸市場。記者宋健生/攝影

電動自行車 無人機 健身

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