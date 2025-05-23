快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

中再保員工酬勞25%給基層

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員工酬勞分配中，分派予基層員工比例不得低於總額的25%。此舉有望提升基層員工薪資待遇，展現公司對內部薪酬公平與向下照顧的重視。

此次修訂依據《證券交易法》第14條第6項規定，上市及上櫃公司應於章程中訂明，應就年度盈餘提撥一定比率作為基層員工薪資調整或酬勞發放之用，惟在公司尚有累積虧損時應優先彌補虧損，不得分派。

中再保原章程明訂，公司年度如有獲利時，應提撥員工酬勞不低於0.5%，此次新增條文進一步針對酬勞分配機制細化，規範至少四分之一員工酬勞需分配予基層員工，展現照顧員工的承諾。

薪資 股東會 股利

延伸閱讀

接線大廠樺晟遭挪用資金1千萬 搜索約談5人…董事長涉罪今未到案

10萬股東注意！3檔股票恐變壁紙…老字號油廠、科技大廠交不出財報 還有轉圜？

11家上櫃公司自6月2日起調整產業類別

2024年公司治理評鑑評揭曉 88家上市櫃公司評鑑結果列為前5%

相關新聞

中再保員工酬勞25%給基層

中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員...

遠東銀拚併購 邁向金控

遠東銀行（2845）昨（22）日召開股東會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東會後受訪指出，遠東銀要維持獨立自主發展，...

波力航太產品量產

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭波力-KY（8467）昨（22）日召開股東常會，總經理洪進山表示，集團今年切入航太產業，在台灣與...

高鐵新世代列車明年報到

台灣高鐵（2633）昨（22）日召開股東常會，通過分配現金股利1.05元，董事長鄭光遠表示，新世代列車將在2026年開始...

新美齊開發腳步不停歇 董座林傳捷：預期房市會「價平、量微增」

新美齊（2442）昨（22）日召開股東會，董事長林傳捷會後指出，今年房市仍受到信用管制影響，狀況不明朗，但下半年會比上半...

日勝生看房市 今年Q4可望回溫 全年營運可期

日勝生（2547）昨（22）日召開股東會，董事長林榮顯主持，會中通過配發現金股利0.62元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。