快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

遠東銀拚併購 邁向金控

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

遠東銀行（2845）昨（22）日召開股東會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東會後受訪指出，遠東銀要維持獨立自主發展，不會接受被金控併購，「那些金控比我們（集團）還小」。

遠東銀總經理周添財補充表示，遠東銀要對外併購朝金控之路邁進，首選證券、銀行，除額定資本額提高至金控門檻，未來三年內總資產也要達到1兆元。

遠東銀昨天股東會除通過去年盈餘分派、股利配發，以及長期資本募集上限百億元、修改公司章程調高額定資本額至650億元；另外，遠東銀日前也已決議將辦理現金增資5億股。

遠東銀董事、遠東集團公益事業執行長王孝一在股東會上表示，遠東銀是遠東集團的重要金融機構，總資產規模希望達到金控水準，要達到1兆元以上，股東會也討論通過遠東銀額定資本額再提高，達到金控的水準。

據了解，有不只一家大型民營金控對遠東銀有興趣，洽談併購，徐旭東昨天受訪表示，不會讓遠東銀被併購，而是要去併別人，他並提到遠東銀目前外資持股比約近10%，希望未來可以提高，但遠東集團還是要維持持股過半掌主導權。

周添財表示，遠東銀朝向金控發展目標不變，但目前難有時間表，因為併購機會可遇不可求，理想標的首選證券與銀行，至於總資產規模上兆元，則是目標三年內達成。

遠東銀2024年總資產年增8%達8,535億元，稅後純益42.97億元續創獲利新高，每股純益為1.01元；授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.065%，資本結構強健，普通股權益第一類資本比率為11.88%，資本適足率為14.50%。

遠東銀行 股東會 併購

延伸閱讀

聯準會步步為營 美元短期票券型基金提高資產流動性

談接班規劃 徐旭東：不是姓徐就可以、要看本事

純網銀開戶增 換美元最多

券商4月賺12.6億元

相關新聞

中再保員工酬勞25%給基層

中再保（2851）昨（22）日召開股東會，會中通過發放1.9元現金股利，並修改公司章程第29條第1項，新增條文明定未來員...

遠東銀拚併購 邁向金控

遠東銀行（2845）昨（22）日召開股東會，遠東集團董事長暨遠東銀副董事長徐旭東會後受訪指出，遠東銀要維持獨立自主發展，...

波力航太產品量產

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭波力-KY（8467）昨（22）日召開股東常會，總經理洪進山表示，集團今年切入航太產業，在台灣與...

高鐵新世代列車明年報到

台灣高鐵（2633）昨（22）日召開股東常會，通過分配現金股利1.05元，董事長鄭光遠表示，新世代列車將在2026年開始...

新美齊開發腳步不停歇 董座林傳捷：預期房市會「價平、量微增」

新美齊（2442）昨（22）日召開股東會，董事長林傳捷會後指出，今年房市仍受到信用管制影響，狀況不明朗，但下半年會比上半...

日勝生看房市 今年Q4可望回溫 全年營運可期

日勝生（2547）昨（22）日召開股東會，董事長林榮顯主持，會中通過配發現金股利0.62元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。