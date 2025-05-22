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華安跨足 AI 瞄準老藥新用

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥公司華安（6657）跨足人工智慧（AI）應用，該公司昨（22）日宣布，正積極導入NVIDIA Clara及BioNeMo工具套件，針對全球約1,700多個小分子藥物透過AI進行「老藥新用」探索。

華安表示，目標未來每年找到十項專利過期候選藥品，再繼續挑出二至三項新適應症藥品，並透過授權來開發新商模。

台北國際電腦展昨日進入第三天，華安醫學是其中InnoVEX新創展區中唯一新藥公司。華安總經理陳翰民表示，兩年前透過國際AI大廠協助導入NVIDIA旗下專為藥物開發設計的AI工具套件Clara、生成式AI雲端平台BioNeMo以及陽明交大等學術單位合作，發展出「老藥新用」藥物探索平台，目前已找到兩項罕見疾病專案項目，接下來將申請專利，爭取對外授權的商業化機會。

華安首席顧問許銀雄為AI與智慧醫療專家，曾主導宏碁與台灣諾華策略合作。他表示，目前的作法就是訓練AI系統去篩選美國FDA已核准上市的1,700多個小分子藥物，運用多種大型醫療知識資料庫（如PrimeKG、DrugBank、ChEMBL、PubChem）結合陽明交大語言模型與群聯aiDAPTIV+平台進行新適應症探索，再搭配自身藥物開發經驗，提供精準可靠的AI藥物再定位解決方案。

陽明 交大 AI

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