力山衝新事業 兩路並進

健身機代工大廠力山工業（1515）昨（22）日舉行股東常會，通過配發1元現金股利。董事長王冠祥宣布，投入無人機與電動自行車等新事業，將在今年開花結果，力山正式切入無人機與電動自行車領域。

王冠祥表示，美中貿易戰升溫，考量分散風險及降低關稅可能的衝擊，集團規劃將北美健身機訂單陸續轉移到越南新廠生產，中國大陸廠以非北美市場為主。另外，出口北美市場的電動工具將轉到泰國合資工廠生產。

力山規劃，越南廠未來以生產家用健身機及無氧（重訓）產品為主；台灣廠以商用健身機為主力。

力山去年合併營收60.99億元、年減9%，稅後純益3.19億元、年增2.6%，每股純益1.76元。

力山去年健身機占整體營收比重約76%，電動工具占16%，其他約8%。

展望未來，力山表示，電動工具事業將加速新機種開發，並透過泰國合資工廠出貨，以降低貿易戰衝擊。新開發的花園工具產品在農機展展出後，市場反應熱絡，也陸續放量。

健身機事業可望受惠於商用系列開始復甦，以及重訓市場逐漸成長，尤其新改款的跑步機、飛輪機等機種預計下半年下單出貨，預期營運將逐季增溫。

新事業的電動自行車，樂觀e-Cargo產品的發展前景，正與歐洲數十家物流運送業者洽談合作，預計下半年出貨，搶攻歐洲物流運輸市場。

力山與國內無人機聯盟系統廠商合作開發的無人機專用馬達及電調器，預計今年出貨，初期有數千台訂單。