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華友聯股東會／高雄建案「Power City」已銷售七成 6月交屋入帳

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

華友聯（1436）22日舉行股東會，該公司指出，旗下的高雄建案「Power City」已於4月取得使照，6月將開始交屋入帳，總銷金額約47億元，已銷售近七成；而另一個建案「NeXT21」成屋剩23億元，目前穩定去化中，這兩個大樓建案將為今年營收主要來源。

華友聯股東會首先確認去年財報，並通過股息配發案，配發現金股利10.122元，股票股利3.114元，合計13.236元。

該公司表示，當前市場氛圍因受到多重因素夾殺，包括4月川普關稅戰引發的股災，美股震盪、升息陰霾、貸款壓力、資金收緊與報稅季接踵而至，讓無論是自住、置產或投資族群，紛紛抱持觀望態度，房市風向已從賣方市場逐漸轉為買方市場。

但華友聯今年預計仍將推出2個預售個案，其中之一是楠梓高雄大學生活圈的「以學MDT」，總銷金額36億元，產品規劃為2到4房產品，另一個是台南大山486案名「城芯」，總銷金額24億元，坪數為32到46坪，對象為市區換屋族，預計下半年開始銷售。

至於目前開工中的有鳳山衛武營案，規劃31樓3到4房住宅產品，銷售金額90億元，預計2027年進場銷售。

該公司並指出，高雄近年來房價基期，都比其他縣市低甚多，且台積電設廠利多消息不斷，加上營建成本不斷上漲，房價易漲難跌，短期雖受政府政策的影響，長期來看，高雄還在積極地建設發展中。

因此，華友聯也會加強經營管理，滾動調整應對市場的變化，做好產品設計及品質、售服等，建立消費者心目中理想的品牌印象。

此外，華友聯未來也將朝向多角化經營，如有獲利不錯的投資標的，適合長期經營開發，將詳細評估其未來發展性，也可採雙品牌結盟，除了分散風險，還具有「一加一大於二」的效果，如華友聯、台灣三井不動產合作的「高雄鳳山案」。

其他如同業策略聯盟、共同開發，發揮各家所長1+1>2的功效，如捷運O10聯開案，結合達麗、海悅三家公司共同合作開發，資金可做最有效的利用，讓經營管理更有效率。

華友聯並完成董事會改選，董事當選人有陸炤廷、張柔遠、簡文拱、趙培宏、以及陳乃瑋等五席，獨董當選人則有曾文哲、洪吉山、柯博昌和陳鴻益等4席，董事會並推選陸炤廷續任董事長。

股東會 建案

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