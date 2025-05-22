統一超股東會／併購 Yahoo、網家後 羅智先：電商還處在「復原期」

統一超（2912）董事長羅智先在22日股東會中表示，對於這兩年間併購的Yahoo、網家兩電商，統一集團目前並無整合的打算。他指出，旗下電商還在「復原期」，不期望統一進場後有立竿見影的效果。

羅智先表示，目前每個電商平台都在不斷發展各自的營運模式，統一並未打算將旗下的電商整合，因為每個平台都有其獨特的特色。他指出，統一的目標是將旗下電商恢復到正常的營運狀態，不論是Yahoo還是網家，由於這些平台並非新興的存在，而是本來就已經運營多年。

目前，羅智先表示，統一集團旗下的電商仍處於「復原期」，因為過去有許多外部因素阻礙了組織的運行。在這些障礙消除後，統一集團的當務之急是恢復員工、經銷商與消費者的信任，這一過程預計需要三到五年的時間來重新啟動（reset）。

他也說，電商只是一種工具，只有當很多人不斷投入，才能延伸商業模式，電商就像是最近熱議的AI議題一樣，需要時間才能成形，由於集團才剛開始練習進入這個世界，仍在學習。

此外，統一超7-ELEVEN今年推出了「OPEN! PRIMA會員訂閱制」，羅智先表示，這對統一超來說是全新的嘗試。他指出，雖然全台零售業都在推會員制，但他認為真正的會員制應該有層次。他暗指，好市多的會員制最令他羨慕，持續往值得消費者付費的服務方向前進。

他指出，推出以來目前付費制的反應相當激烈，但真正的考驗將是在明年是否能夠繼續發展下去。他也表示，因為與集團過往的運作方式有很大的不同，目前仍處於學習階段。

先前有傳出康是美計劃開設100家藥局，羅智先表示，高齡需求在現代社會已成為必然趨勢，因此將其系統化是非常有必要的。當前的挑戰主要來自於架設系統。他指出，首先每家門市都需要有執照的藥劑師，此外還涉及醫療政策等問題，但他認為這些挑戰並不妨礙其發展，最終要開設多少家藥局並非最重要的，關鍵是集團的發展方向已經確定，未來會朝這個方向推進。

至於Dream Plaza預計在今年開幕，羅智先透露，目前已進入緊鑼密鼓的準備階段，「萬事俱備，只欠東風」，所有工作都在按計劃進行，僅剩下證照等無法控制的因素。他強調，對於新成立的百貨集團來說，永續經營是首要目標，因此在項目上精心打磨，並且大力投入資本。羅智先坦言，「不敢看帳單」，因為資本支出超出了預期，且是以十億為單位的投入。