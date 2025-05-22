統一超股東會／受關稅、匯率影響 董座羅智先：看景氣一年比一年辛苦

統一超（2912）22日舉行股東會，羅智先表示，看景氣每一年都滿辛苦，受到關稅、匯率因素影響，今年不確定的因素更多，一年比一年更辛苦。

針對關稅與匯率問題，羅智先指出，這麼大的事情一定有影響，尤其超商是社會生活產業，何時反映出來是時間的問題，遲早會感受到。而匯率的問題更嚴肅，會產生後續漣漪效應，不是任何一個經濟體能單獨掌控的，造成的影響會在第2季顯現出來。

外界認為台幣升值對內需產業有利多，羅智先表示，沒那麼樂觀。他指出，成本分成兩個部分，除了原料成本本身外，還要再加上處理成本的成本，包含人事的營運都得算在大經濟體內，而且處理原料的成本比原料本身還要再高，因此總成本會相較升值前更高。

展店規劃上，羅智先表示，超商趨於社會服務，人對於服務的需求無限 ，因此還是會與以往約150-200店的速度穩健成長，不會減少展店，然而面臨營運成本提升，在這個情況下怎麼保持平衡是很大挑戰，至於複合型大店要看緣分，持續觀察看有沒有合適的空間。

統一超日前表示在大陸營運上看到曙光，羅智先回應，統一超在大陸「渺小又渺小」，營運按照步驟穩健進步，也已找到方向、有信心，會持續展店，團隊很積極擴充規模。

他進一步解釋，雖大陸市場仍處虧損，但即使是虧損仍有邊際效應，只要能集團營運上能支撐就可以接受，他表示，只要每虧損一塊錢創造出的營業額在增加，就是正向的、看得到未來，能在未來看到平衡點，最怕的是虧損擴大，營收卻不成比例地收斂。

對於智慧無人商店「X-STORE」的發展，羅智先表示，今年會有「X-STORE 9」，經過8家店後，有感覺到每一代都有不同，且要每年都做才不會跟科技有斷層。但他也說，人性上還是喜歡被人服務，還在規劃如何在龐大的業務體系下，將有些商品類別引導到無人服務，以減少人力成本。