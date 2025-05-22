快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔股東會／去年營收創新高 通過配發現金股利1.38元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔由總經理馬萬鈞率經營團隊辦理114年股東常會。業者提供
漢翔由總經理馬萬鈞率經營團隊辦理114年股東常會。業者提供

漢翔（2634）22日召開股東常會，會中通過盈餘分派，每股配發現金股利1.38元，維持配發率60%。尚在國外業拓的董事長胡開宏，特指定常務董事馬萬鈞也是漢翔總經理代理主持。

漢翔2024年營收達393億元，再次創下歷史新高，歸功於民用業務訂單回升和空軍機隊維保挹注。在獲利方面，EPS2.3元較前年2.36元小幅下降，主因係供應鏈持續斷鏈及美軍插單，導致勇鷹高教機延遲交運、認列相關罰款所致。

展望2025年第1季，漢翔累計營收約75億，EPS約0.25元。高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年仍克盡全力朝再交付18架的目標前進。而在無人機業務，漢翔也運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

民用業務方面，疫後供應鏈結構鬆動，面對原物料、人力等成本上漲情勢，漢翔把握機會，順利與客戶談判調價，去年民用機體與發動機相關營收成長至四成占比，毛利也有所成長；今年第1季亦接獲總額逾85億元的新訂單，將在未來幾年挹注營收；另外，漢翔的發動機機匣業務新增設備已到位，下半年會配合客戶需求增量，產能可預期將大幅提升。

漢翔也持續著力能源業務的拓展，今年3月正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，瞄準國內外用電大戶市場，打造節約且可靠的不斷電系統，並與馬來西亞縱橫集團合作，目標將電力島推廣至東南亞。4月份漢翔還斬獲台電鳳林變電站高階電力設備新建工程，成為台電十年「強化電網韌性建設計畫」中的一份子，正式進軍高技術門檻的STATCOM系統建置。

營收 無人機 漢翔 戰機

延伸閱讀

影／火力機組偷偷開？曾文生：請不要用偷開機組形容台電

【重磅快評】台電火力全開 陳其邁不跟進盧秀燕為民請命？

台電駁火力全開 台中環保局：中火燃煤夜間發電量增加中

興達3、4號燃煤機組開機挨批 台電：符合環評承諾

相關新聞

統一超股東會／併購 Yahoo、網家後 羅智先：電商還處在「復原期」

統一超（2912）董事長羅智先在22日股東會中表示，對於這兩年間併購的Yahoo、網家兩電商，統一集團目前並無整合的打算...

漢翔股東會／去年營收創新高 通過配發現金股利1.38元

漢翔（2634）22日召開股東常會，會中通過盈餘分派，每股配發現金股利1.38元，維持配發率60%。尚在國外業拓的董事長...

巧新攻低碳循環鋁材鏈

巧新（1563）昨（21）日股東會，董事長黃聰榮表示，巧新除了車用領域外，將擴大開拓半導體、航太、重電及其他移動設備等多...

亞德客董座 王世忠續任

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（21）日召開股東常會，完成董事全面改選，董事長王世忠獲選續任。王世忠對今年產業景...

晶碩三戰略 強化競爭力

晶碩（6491）董事長郭明棟表示，為了強化市場競爭力，將推三大戰略，包括一、聚焦技術含量更高的光學設計產品並擴大研發資源...

星宇開闢鳳凰城航線

星宇航空（2646）昨（21）日北美布局全新航點揭曉，將跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點；美國鳳凰城市長 Kate Ga...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。