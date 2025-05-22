漢翔股東會／去年營收創新高 通過配發現金股利1.38元

漢翔（2634）22日召開股東常會，會中通過盈餘分派，每股配發現金股利1.38元，維持配發率60%。尚在國外業拓的董事長胡開宏，特指定常務董事馬萬鈞也是漢翔總經理代理主持。

漢翔2024年營收達393億元，再次創下歷史新高，歸功於民用業務訂單回升和空軍機隊維保挹注。在獲利方面，EPS2.3元較前年2.36元小幅下降，主因係供應鏈持續斷鏈及美軍插單，導致勇鷹高教機延遲交運、認列相關罰款所致。

展望2025年第1季，漢翔累計營收約75億，EPS約0.25元。高教機截至目前共完成45架交運，儘管供應鏈斷鏈的挑戰仍在，今年仍克盡全力朝再交付18架的目標前進。而在無人機業務，漢翔也運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段。

民用業務方面，疫後供應鏈結構鬆動，面對原物料、人力等成本上漲情勢，漢翔把握機會，順利與客戶談判調價，去年民用機體與發動機相關營收成長至四成占比，毛利也有所成長；今年第1季亦接獲總額逾85億元的新訂單，將在未來幾年挹注營收；另外，漢翔的發動機機匣業務新增設備已到位，下半年會配合客戶需求增量，產能可預期將大幅提升。

漢翔也持續著力能源業務的拓展，今年3月正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，瞄準國內外用電大戶市場，打造節約且可靠的不斷電系統，並與馬來西亞縱橫集團合作，目標將電力島推廣至東南亞。4月份漢翔還斬獲台電鳳林變電站高階電力設備新建工程，成為台電十年「強化電網韌性建設計畫」中的一份子，正式進軍高技術門檻的STATCOM系統建置。